Mom 8 arriva in prima tv in chiaro su Italia1 il 20 ottobre, dopo il primo passaggio su Premium Stories la scorsa primavera. Si tratta dell’ultima stagione per la sit-com creata da Chuck Lorre, Eddie Gorodetsly e Gemma Baker, nonché la prima senza la sua storica protagonista Anna Faris nei panni di Christy.

Mom 8 deve fare a meno della sua star, che ha annunciato di aver lasciato lo show nel settembre del 2020: la trama dovrà dunque giustificare la sua assenza, un cambiamento che inevitabilmente avrà delle conseguenze anche sull’altro personaggio principale della serie, la madre Bonnie (Allison Janney). Nel finale della stagione precedente Christy torna a studiare legge mentre Bonnie cerca di far funzionare la sua relazione con Adam.

Mom 8 parte il 20 ottobre alle 16.15 coi primi due episodi in prima visione, subito dopo il finale della settima in onda alla stessa ora il 19 ottobre. Italia1, infatti, sta già trasmettendo la settima stagione e proseguirà la programmazione con l’ottavo ed ultimo capitolo della sit-com nel palinsesto pomeridiano, senza soluzione di continuità.

Ecco la trama dei primi due episodi di Mom 8.

Secchiello sessuale e la grammatica non conta

Il giorno del compleanno di Tammy, e il padre la chiamerà dalla prigione per farle gli auguri, mentre le sue amiche organizzano per lei un pigiama party.

Gattina innamorata e un minuscolo errorino

Marjoire ha un nuovo compagno, Gary, e decide di presentarlo alle amiche, ma l’uomo non riscuote tra loro una grossa simpatia.

In Mom 8 l’assenza di Christy sarà giustificata col suo trasferimento in un’altra città per motivi di studio e la trama proverà a reggersi sulla sola Bonnie e gli altri personaggi del cast. Nonostante CBS abbia provato a rinnovare la sit-com senza Faris, il progetto non è andato avanti per più di una stagione e la serie è stata cancellata.

Quando Anna Faris ha annunciato l’addio a Mom 8 dopo aver trascorso 7 stagioni nei panni di Christy, ha ringraziato il creatore e sceneggiatore Chuck Lorre e il resto del cast per quella che ha definito un’esperienza professionale “sinceramente meravigliosa“, ma ormai al capolinea.