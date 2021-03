La sit-com Mom è stata cancellata da CBS lo scorso febbraio, una decisione che l’attrice Allison Janney ha accolto come una grossa e spiacevole sorpresa visti i risultati ancora molto buoni in termini di audience (in media 5,07 milioni di telespettatori).

Mom è stata cancellata quando l’ottava stagione è ancora in corso e una nona era già all’orizzonte: la decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno per il cast e per gli sceneggiatori, che ora dovranno chiudere la serie accontentandosi dei pochi episodi restanti di qui alla fine della stagione.

Mom è stata cancellata probabilmente a causa di tagli di budget da parte di CBS, ha spiegato l’attrice Allison Janney durante un’apparizione al Late Late Show di James Corden lo scorso mercoledì: “Sono triste” ha dichiarato l’interprete di Bonnie, aggiungendo che la chiusura della serie è arrivata in modo inaspettato.

Avrei voluto che avessimo almeno un altro anno a disposizione perché gli sceneggiatori potessero avere il tempo per arrivare alla fine. L’abbiamo scoperto prima di quanto ci aspettassimo. Pensavamo che avrebbero richiesto più episodi di Mom, invece hanno deciso di no. Ci sono così tante ragioni dietro, la maggior parte di esse probabilmente riguardano i soldi…

Da quando Mom è stata cancellata, la Janney ha vissuto momenti di sconforto sul set “guardando tutte le facce che ho visto per otto anni” e immaginando quanto sarà difficile girare il finale della serie. L’attrice ha anche sottolineato quanto lo show, con la storia di una tossicodipendente in recupero dal passato caotico, sia stato importante per molte persone alle prese con percorsi di lotta alle dipendenze.

All’improvviso è tutto finito. E non importa quanto io mi prepari per questo, so che sarò solo lacrime, fiumi di lacrime, perché è stato così incredibile. Le incredibili lettere che ricevo da persone che sono nel programma o sono diventate sobrie con noi. È stato un grande spettacolo di cui far parte, ed è così raro quando fai qualcosa del genere che influisce positivamente sulle persone nel mondo. Mi rattrista, ma è così.

Mom è stata cancellata nonostante sia sopravvissuta alla clamorosa uscita dal cast della coprotagonista Anna Faris, restando la quarta comedy più vista di CBS con l’ottava stagione.