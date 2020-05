Istanbul rinuncia. Sogno Champions League a Napoli

E’ un’ipotesi molto fantasiosa, ma la Champions League potrebbe ad Agosto prendere la strada di Napoli. La formazione di Gattuso è in lizza per la Champions League, attende di poter disputare il ritorno della sfida di Barcellona.

Insigne e compagni hanno dunque desiderio e possibilità d’imporsi nella Champions League portando il trofeo a Napoli . Ma a prescindere dal verdetto del terreno di gioco, la Champions League potrebbe comunque arrivare all’ombra del Vesuvio.

Il New York Time ha rilanciato una clamorosa indiscrezione: Istanbul sarebbe in procinto di rinunciare ad ospitare la finale della Champions League. Le pesanti restrizioni imposte agli spostamenti internazionali stanno convincendo gli organizzatori turchi a rinviare all’anno prossimo l’appuntamento con l’atto finale della Champions League.

Dalla UEFA non giungono al momento né conferme, né smentite ma le voci di corridoio lasciano intendere che è già cominciata la ricerca informale di una sede alternativa. Una sede in grado tanto di ospitare l’atto unico finale della Champions League quanto di poter accogliere le otto regine d’Europa in uno spettacolare mini torneo ad eliminazione diretta da giocare in una settimana per assegnare la Champions League.

Napoli sarebbe una location alternativa perfetta sia nell’uno che nell’altro caso. Il recente restyling per l’Universiade 2019 organizzata dalla Regione Campania ha reso l’impianto di Fuorigrotta perfettamente idoneo ad ospitare eventi sportivi top come la Champions League. Il sistema alberghiero campano è adeguato a tutte le necessità dei club europei.

La destinazione Napoli è affascinante ed apprezzata in tutto il mondo. Napoli e la Campania sono indicate come mete sicure dalla stampa internazionale per gli spostamenti turistici e ludici dei prossimi mesi. Dunque la Champions League sarebbe benvenuta a Napoli. Che meravigliose partite inseguendo il trofeo più ambito nello stadio di Diego Armando Maradona, il più grande di tutti i tempi