Ultima replica di Montalbano su Rai1 con Come voleva la prassi il 26 maggio, confermato Il giovane Montalbano da giugno

Ultimo appuntamento con Montalbano su Rai1. Dopo Un covo di vipere, stasera, 26 maggio, è la volta di Come voleva la prassi. Il commissario interpretato da Luca Zingaretti ci saluta ma dalla prossima settimana lascerà spazio a Il giovane Montalbano, fiction prequel con Michele Riondino nel ruolo del protagonista. A quanto pare, infatti, la messa in onda della serie, altro successo Rai, è stata confermata.

Diretto da Alberto Sironi e scritto da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola, l’episodio di stasera è tratto dai racconti Come voleva la prassi in Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano, La revisione in Gli arancini di Montalbano e Come contò Aulo Gellio in Un mese con Montalbano.

Andato in onda per la prima volta il 6 marzo 2017, Come voleva la prassi ha registrato 11.268.000 spettatori pari al 44,1% di share.

Montalbano indaga sul delitto di una giovane donna, il cui cadavere viene ritrovato nudo semiavvolto in un asciugamano intriso di sangue. I segni sono chiari: è stato un delitto efferato commesso con violenza indicibile, nell’androne di un palazzo. Cercando di capire cosa l’abbia spinta a trascinarsi fin lì, proprio all’interno di quel palazzo, il commissario sospetta che la donna sia una prostituta dell’Est Europa e ipotizza che responsabile della sua morte sia il clan dei Cuffaro, che gestisce il mercato della prostituzione.

Esiste un perdono per qualsiasi errore?

Il finale di “Come voleva la prassi”.

Grazie per averci seguito, #Montalbano torna lunedì su #Rai1 pic.twitter.com/rjRORPbKOj — Rai1 (@RaiUno) March 6, 2017

Ma la vicenda si complica e lo stesso Montalbano diventa oggetto di un attentato a cui riesce a scampare. Indagando sull’assassino, scova tra i condomini un complice che ha ripreso il festino, con politici e notabili del paese, in cui è morta la ragazza. A questa indagine si intreccia inoltre la presenza di un anziano giudice in pensione, ossessionato dalla revisione di tutti i processi che ha celebrato. È il suo metodo per assicurarsi di non essere mai stato condizionato nel giudizio dai propri problemi personali. L’incontro con l’anziano giudice è inquietante e lascia Montalbano con molti interrogativi sull’impegno e il peso di ricercare la verità e giudicarla.

Nel cast dell’episodio, Luca Zingaretti nei panni di Salvo Montalbano; Cesare Bocci è Mimì Augello; Peppino Mazzotta interpreta Fazio; Angelo Russo è Catarella; Marcello Perracchio è Pasquano; Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia; Isabell Sollman è Ingrid Sjöström. Completano il cast: Nuccio Vassallo nella parte di Leonardo Attard; Giulio Corso è Davide Guarnotta; Lana Vladi interpreta Maria Simonova; Matteo Taranto è Milko Stanic; e Massimo Spata nel ruolo di Micheletto.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano su Rai1 è per stasera alle 21:25.