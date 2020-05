Montalbano su Rai1 raddoppia, due episodi il 25 e 26 maggio: da giugno arriva Il giovane Montalbano?

Ultima settimana in compagnia di Montalbano su Rai1. Secondo la programmazione, l’appuntamento col commissario più famoso della tv raddoppia; stasera 25 maggio, la rete ammiraglia manderà in onda l’episodio Un covo di vipere, mentre il 26 maggio sarà la volta di Come voleva la prassi. Entrambi sono stati trasmessi nel 2017.

Al debutto, il primo, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, aveva fatto registrare 10.674.000 spettatori, pari al 40.8%; il secondo, tratto dai racconti Come voleva la prassi in Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano, La revisione in Gli arancini di Montalbano e Come contò Aulo Gellio in Un mese con Montalbano,11.268.000 spettatori e uno share del share 44,1%.

Andiamo alle anticipazioni sull’episodio Un covo di vipere. A Vigata l’imprenditore Cosimo Barletta viene trovato morto. Il commissario scopre che è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Non ci sono segni di effrazione, quindi a colpirlo è stato qualcuno che lo conosceva. Il caso assume presto tinte assai fosche perché Montalbano scopre che Barletta era un uomo freddo, crudele, privo di scrupoli e sentimenti. Quindi aveva molti nemici? La vittima era anche uno strozzino e aveva anche una particolare inclinazione verso le giovani ragazze. Erano in molti, quindi, a odiarlo. Il caso si complica ancora di più quando Montalbano scopre che, poco prima che gli sparassero, Barletta era stato addirittura avvelenato. Chi è il colpevole?

Nel cast principale, Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano. Tra gli altri interpreti, Alessandro Haber nel ruolo di Camastra, Valentina Lodovini è Giovanna Pusateri, Marcello Mazzarella interpreta Cosimo Barletta, e Giovanni Visentin è il Giudice Tommaseo.

Gli episodi in replica di Montalbano su Rai1 sono stati trasmessi da aprile. Nel particolare, ecco gli appuntamenti finora proposti: Gatto e cardellino (2002), trasmesso il 13 aprile; il 20 aprile è andato in onda Il gioco delle tre carte (2006); il 27 aprile, Il giro di Boa (2005); il 4 maggio, Le ali della sfinge (2008); l’11 maggio, Il campo del vasaio (2011); il 18 maggio, Una lama di luce (2013); e il 25 maggio, Un Covo di vipere (2017).

Terminata la messa in onda con la fiction dei record, la rete ammiraglia dovrebbe trasmettere Il giovane Montalbano a partire dal 1° giugno. La serie prequel, prodotta dal 2012 al 2015 per un totale di due stagioni, vede Michele Riondino nei panni Prequel del giovane commissario, celebre personaggio nato dalla penna di Camilleri, mentre svolgeva il ruolo di vicecommissario di polizia.

Vi terremo informati su qualsiasi cambio di programmazione. L’appuntamento con Montalbano su Rai1 è per stasera alle 21:25.