Storie Italiane non va in onda oggi perché Eleonora Daniele ha partorito: cambia in corsa il palinsesto di Rai1

Storie Italiane non va in onda oggi, 26 maggio, perché Eleonora Daniele ha partorito. Queste sono le due notizie del momento destinate a sconvolgere la mattinata di tutti coloro che attendevano con ansia il ritorno del programma e dell’amata conduttrice che con il suo pancione ci ha tenuto compagnia in questa quarantena e non solo. Per lei, però, è arrivato il momento di stringere tra le braccia la sua Carlotta e tutto passerà in secondo piano soprattutto alla luce del fatto che un cambio di consegne era già previsto.

Nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che Eleonora Daniele ha partorito la sua piccola Carlotta dopo essere stata portata in clinica in balia delle doglie dal marito Giulio Tassoni. A dare il lieto annuncio Mara Venier, amica e collega della conduttrice, nonché già annunciata madrina della bambina.

Eleonora Daniele è rimasta a lavoro nella redazione di Storie Italiane fino al tardo pomeriggio di ieri quando, avvertite le prime contrazioni, è stata portata in clinica dal marito intorno alle 18.00. In serata è arrivata la conferma del suo parto dopo qualche ora di travaglio e, quindi, della nascita della piccola Carlotta. La conduttrice aveva annunciato in tv, proprio nello studio del suo programma, la gravidanza all’inizio di quest’anno ma il suo ritorno al timone di Storie Italiane adesso è rimandato alla prossima stagione televisiva, questo è certo.

Il programma già da oggi, 26 maggio, non andrà in onda e questo cambierà il palinsesto di Rai1 . In particolare, i vertici della rete ammiraglia non hanno pensato ad una vera e propria sostituzione, almeno non per ora, visto che toccherà ad UnoMattina allungarsi fino alle 11.30 e poi tutto passerà in mano ad Elisa Isoardi e Claudio Lippi con La Prova del Cuoco che anticipa il suo ritorno già annunciato e andrà in onda mezz’ora prima.

Era già previsto il ritorno del programma della Isoardi dal 29 maggio, data scelta per l’inizio della maternità di Eleonora Daniele. Lei stessa aveva annunciato nelle scorse settimane:

“Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute ma li rassicuro, è provato che, in caso di virus, non c’è trasmissione verticale da mamma a figlio. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Ormai sono isolata, nel lavoro e nella vita. Questo è il mio mestiere, la mia passione: come giornalista, avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico. Andrò in maternità a maggio”.

A quanto pare la piccola Carlotta ha voluto fare una sorpresa a tutti rovinando i piani della neo mamma.