Medimex 2020 con Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Sarcina e Ghemon

Medimex 2020 sarà un’edizione interamente digitale. Tra gli ospiti, sono attesi gli interventi di Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Sarcina e Ghemon.

La nuova edizione del Medimex si svolgerà a partire dal 3 giugno. Le disposizioni anti Coronavirus rendono impossibile lo svolgimento della manifestazione in presenza, come avveniva negli scorsi anni.

Per contrastare il diffondersi del virus, sono ancora vietati gli assembramenti di ogni genere e anche il Medimex è costretto a fare i conti con un’edizione da rendere integralmente digitale.

Panel e seminari restano confermati, ma si svolgeranno interamente sul web, online, in live stream. Si parte il 3 giugno e si chiude il 18 giugno.

Tra gli ospiti attesi numerosi esponenti del settore musicale e discografico, inclusi alcuni artisti italiani che prenderanno parte a quattro appuntamenti.

Tommaso Paradiso sarà protagonista dell’evento Il futuro della musica live in streaming il 4 giugno alle ore 18.00. Il cantante – ex frontman dei Thegiornalisti – sarà in live streaming con Ernesto Assante e Clemente Zard (Vivo Concerti).

Il 9 giugno alle ore 18.00 è atteso Ghemon per un seminario dal titolo Una Vita In Streaming, con Ernesto Assante e Chiara Santoro (Google Italia).

Francesco Sarcina è in programma per il 16 giugno alle ore 18.00. Il suo intervento fa parte del panel La Crisi è Indie? Il frontman de Le Vibrazioni sarà in live streaming con Ernesto Assante e Claudio Ferrante (Artist First) per parlare del settore musicale attuale.

Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari sarà ospite del Medimex il 18 giugno alle ore 18.00. Il live stream coinvolgerà Ernesto Assante, Andrea Rosi (Sony) e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari; l’evento si intitola Le Major E La Crisi e avrà come oggetto la crisi della discografia attuale in relazione alla gestione delle etichette discografiche multinazionali.

Per il programma completo del Medimex 2020 digital edition è disponibile il sito ufficiale della manifestazione, www.medimex.it.