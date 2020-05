Un Posto al Sole non va in onda, finiscono le repliche “classic”: appuntamento alle nuove puntate

Scoppia la polemica sui social dove i fan di Un Posto al Sole si sono riversati in assenza della messa in onda delle vecchie repliche del 2012 che ormai da aprile stavano tenendo compagnia al pubblico. Dalla quarantena al lockdown, quindi, è cambiato molto per il pubblico della soap napoletana che da oggi dovranno rinunciare alla messa in onda delle puntate in replica e, sicuramente, a quelle ancora inedite.

Sui social della trasmissione si legge:

“Grazie a tutti gli amici di #UnPostoAlSoleClassic per essere stati con noi in un tuffo nel passato che ci ha molto divertito! Stiamo lavorando alle nuove puntate, e torneremo il prima possibile in onda con avventure nuove di zecca degli inquilini di #PalazzoPalladini! A presto!”.

L’annuncio è arrivato a sorpresa visto che già nei giorni scorsi la guida tv aveva confermato la messa in onda di Un Posto al Sole Classic anche per questa settimana (e non solo) almeno fino alla ripresa dei lavori sul set che, almeno al momento, non sono stati annunciati. I fan della longeva soap italiana di Rai3 dovranno fare i conti con un’attesa che si prospetta lunga almeno un mese visto che i lavori sul set non riprenderanno molto presto perché solo in queste ore si sta parlando di linee guida per gli addetti.

In questa prospettiva i fan si chiedono: allora perché cancellare le vecchie repliche a favore di un programma che, sicuramente, non riuscirà a portare a casa ascolti migliori? La risposta sicuramente non arriverà molto presto ma tanto basta per spingere i fan a lamentarsi da una parte e a sperare dall’altra. Forse a giugno la soap tornerà in onda e gli attori si riapproprieranno del set?

Le novità sono il risultato delle prime manovre del neo direttore Franco di Mare che ha pensato alla sostituzione di Palestre di Vita di Salvo Sottile e di Un Posto al Sole, rispettivamente, con la replica Vox Populi e Generazione Bellezza condotto da Emilio Casalini.