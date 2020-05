L’anniversario di matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West in una foto su Instagram: “6 anni per sempre”

Per Kim Kardashian e Kanye West sono 6 anni di matrimonio. La coppia ha celebrato l’anniversario postando una foto che li ritrae insieme sui social, con una didascalia tanto laconica quanto audace: “6 anni per sempre fino alla fine”.

Era il 2014, infatti, quando il rapper e la star televisiva avevano pronunciato il sì a Firenze scatenando le polemiche per le cifre da capogiro impiegate per la cerimonia. Non una location amena e anonima: gli sposi avevano celebrato le nozze al Forte Belvedere del capoluogo toscano e per l’affitto avevano speso 300mila euro. La funzione era stata celebrata da un pastore protestante e l’evento era riservato a parenti e amici stretti.

Non solo: per l’occasione l’abito da sposa della Kardashian era stato progettato dal fashion designer Riccardo Tisci di Givenchy mentre l’outfit di alcuni ospiti portava la firma di Michael Costello.

Non fu un caso se il celebre scatto del bacio tra gli sposi fu una delle foto più cliccate del web.

Sono passati 6 anni, dunque, e la coppia non smette di essere ciclicamente al centro delle polemiche e per lo sfarzo del loro tenore di vita e per diverse affermazione che tipicamente fanno dei vip un bersaglio perfetto sui social.

Dal loro matrimonio sono nati 4 figli: North di 6 anni, Saint di 4, Chicago di 2 e Psalm di appena 10 mesi.

La storia d’amore tra Kim Kardashian e Kanye West ha avuto inizio nel 2012, mentre la prima era ancora legata al matrimonio con la star dell’NBA Kris Humphries dal quale divorziò il 3 giugno 2013.

Con il post pubblicato nelle ultime ore Kim Kardashian e Kanye West dicono al mondo che il loro amore la loro felicità non si sono mai spente e che dureranno per sempre: Kim stampa un bacio affettuoso a Kanye sulla guancia nella prima foto, nella seconda i due sorridono all’obiettivo e ai loro fan.