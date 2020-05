Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini? Il nuovo flirt unisce la musica e Uomini E Donne

Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini stanno insieme? Il gossip impazza oggi in rete, dopo essere approdato sulle pagine del settimanale Chi, in edicola questa settimana.

I due protagonisti del nuovo flirt primaverile sono il cantante Eros Ramazzotti e la ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, paparazzati insieme di recente.

Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, per Eros Ramazzotti è stato un gossip continuo. In continuazione l’artista viene fotografato in compagnia di amiche e conoscenti e gli viene attribuita una nuova relazione sentimentale. Sarà così anche stavolta?

Da parte dei diretti interessati non è giunta conferma né smentita. Tutto tace in piace Fase 2. Nel momento in cui dal Governo è giunta l’ordinanza che consente gli spostamenti regionali, Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini sono stati fotografati al maneggio. La storia dunque emerge al termine del lockdown che ha costretto in casa tutta Italia per combattere il diffondersi del Coronavirus.

Il virus non è ancora alle spalle ma sicuramente le giornate di reclusione in casa lo sono. Anche Eros Ramazzotti ha approfittato dell’allentamento delle misure per vivere una giornata diversa. La sua boccata d’aria è stata Sonia Lorenzini, con la quale è stato fotografato negli scorsi giorni.

La Lorenzini è reduce da una relazione appena conclusa, proprio come Eros Ramazzotti. Nel parlare dell’incontro con il cantante italiano, Sonia ha dichiarato di averlo conosciuto al maneggio, mentre era in compagnia di alcune amiche.

La storia con Federico Piccinato si è appena conclusa, dopo una lunga convivenza e sulla conoscenza di Eros Ramazzotti racconta: “Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata”.

La Lorenzini, dunque, si considera sigle. Si attendono risvolti su quello che potrebbe essere il nuovo flirt dell’estate: questo unirebbe la musica e il programma TV Uomini E Donne, di Maria De Filippi.