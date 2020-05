Il concerto di J-Ax al Mediolanum Forum di Assago è rinviato

Il concerto di J-Ax al Mediolanum Forum di Assago non potrà avere luogo. Lo spettacolo dal vivo avrebbe dovuto tenersi il 19 settembre prossimo, ma il perdurare dell’emergenza ha imposto uno spostamento dell’evento per il 2021.

I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data, che sarà annunciata entro il 31 luglio prossimo. Coloro che fossero impossibilitati a partecipare all’evento, possono rivendere il proprio tagliando presso la piattaforma Fansale di TicketOne. Rimane, inoltre, aperta la possibilità del cambio nominativo da eseguire a ridosso dell’evento.

Il concerto per ReAle slitta al 2021

Non potrà quindi tenersi il concerto a supporto di ReAle, il nuovo album di inediti di J-Ax per il quale ha previsto un concerto al Mediolanum Forum di Assago. Tanti i featuring presenti nell’album e che, ragionevolmente, potevano essere presenti sul palco del palasport alle porte di Milano. La grande festa per il nuovo album non è annullata ma solo rinviata: tra poche settimane, si scoprirà quale sia la nuova data dell’evento.

ReAle è stato rilasciato a gennaio

Il nuovo album di inediti è stato rilasciato nel mese di gennaio ed è stato presentato in una maniera del tutto insolita. L’artista aveva infatti deciso per un concerto di presentazione al Blue Note di Milano, quindi una serie di instore nei quali ha previsto un live unplugged per ognuno degli appuntamenti.

L’avvicinarsi dell’emergenza sanitaria ha poi comportato una brusca frenata nella promozione dell’album, dal quale ha comunque estratto il nuovo singolo Supercalifragili. La musica di ReAle avrebbe dovuto transitare anche per il palco del Mediolanum Forum di Assago, possibilità sfumata a seguito dell’annullamento del concerto che era previsto per il mese di settembre.

J-Ax ha già festeggiato i suoi primi 25 anni di carriera con una residency al Fabrique di Milano, nella quale ha coinvolto anche DJ Jad dopo che hanno recuperato il rapporto incrinato anni prima.