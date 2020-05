A Striscia La Notizia i fuorionda di Marco Carta e Barbara D’Urso dopo l’ospitata saltata

Cosa è successo tra Marco Carta e Barbara D’Urso? Il cantante sardo avrebbe dovuto partecipare a Live Non è La D’Urso ma Barbara ha sforato e ha scelto di tagliarlo.

Salta l’ospitata di Marco Carta a Live Non è La D’Urso e Barbara lo annuncia come se fosse stata colpa del cantante, impossibilitato a raggiungere gli studi a causa di ritardi nel volo. In realtà non è mai stata prevista la presenza fisica di Marco Carta, pronto a collegarsi da casa e in attesa da ore.

Sul finire della puntata, Barbara D’Urso spiega: “Volevo dirvi una cosa: avevo annunciato che ci sarebbe stato Marco Carta. Aveva già fatto il biglietto dell’areo ma c’è stato un problema e non è potuto essere qua. Ovviamente Marco tu sai che io ti amo e ti aspetto la settimana prossima qui in studio”.

La versione ufficiale di Barbara D’Urso viene però smentita da un fuorionda trasmesso da Striscia La Notizia.

Nel fuorionda, Barbara D’Urso informa del cambio scaletta e del taglio dell’intervento di Marco Carta: “Non facciamo in tempo a far tutto; Marco Carta non c’è tempo, lo dico io. Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”.

C’è anche un altro fuorionda a smentire la versione ufficiale: è quello di Marco Carta che commenta la notizia appena appresa, stanco di essere stato in attesa tutta la sera per un collegamento che alla fine non è stato possibile realizzare per motivi indipendenti dalla sua volontà.

A Marco Carta viene comunicato che Barbara “Si scusa, dice che è andata lunga” e lui commenta: “Sì va bè mi dà il doppio, la serata l’ho passata qui”.

Aggiunge poi un: “Deficiente”.

La redazione comunica con Marco Carta che, nel rispondere, dice: “Sono seduto qua dalle 10, questo non va bene, me lo potevate dire un’ora a fa. Questo atteggiamento non mi piace, è brutto. Non lo so se vengo domenica prossima”.

Carta non è d’accordo neanche con la scusa inventata da Barbara D’Urso per giustificare la sua assenza e giustamente lamenta: “Ma io non ho perso il volo, dì piuttosto che non c’è stato spazio; ti prendi la responsabilità”.

Barbara D’Urso poi, via Instagram, confessa il suo amore per Striscia La Notizia con un: “Amo Striscia la notizia” e conferma la presenza di Marco Carta nella puntata successiva del suo programma.

Tutto risolto dunque. Ma, Barbara, che figura!

IL VIDEO DEL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA