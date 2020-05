DOOM Eternal ancora più indiavolato con l’Update 1: tutte le novità dell’aggiornamento

Disponibile da fine marzo, DOOM Eternal rappresenta non solo il sequel diretto del reboot della saga sparacchina visto nel 2016, ma pure un degli sparatutto in prima persona più entusiasmanti e furiosi dell’attuale generazione. Senza tradire la gloriosa tradizione del franchise, i ragazzi di id Software – allo sviluppo – e il publisher Bethesda Softworks sono stati capaci di confezionare un’esperienza “più grande, grossa e cattiva” di quella precedente, da vivere a portata di pad su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, e prossimamente anche sugli schermi di Nintendo Switch. Sempre nei panni del Doom Slayer, i giocatori sono chiamati a contrapporsi alle legioni infernali di demoni, che stanno invadendo il pianeta Terra.

Con un approccio brutale ed indiavolato, DOOM Eternal mette allora in campo un FPS in cui l’azione fa rima con follia e sangue, ed in cui combattere impugnando armi devastanti e variegate, a ritmo heavy metal. E se è vero che sono in tantissimi ad aver concluso l’avventura ma ad avere ancora fame di contenuti inediti, allo stesso modo il team di sviluppo americano si prepara di conseguenza a rilasciare un primo grande aggiornamento, denominato Update 1.

Update 1 is right around the corner – read all about upcoming features like Empowered Demons https://t.co/uTCYQT5Zmm pic.twitter.com/jsqoUVJQA0 — DOOM (@DOOM) May 8, 2020

Come comunicato via Twitter e sul sito ufficiale della produzione, il futuro aggiornamento su tutte le piattaforme di riferimento andrà ad aggiungere una serie di ottimizzazioni, nuovi contenuti, correzioni di bug e tanto altro. Tra le feature in arrivo, id Software ha mostrato particolare attenzione per i Demoni Potenziati, per la Battlemode e su piccole e grandi migliorie destinate alla campagna principale. In particolare, i Demoni Potenziati saranno introdotti nella modalità single player: ogni volta che il protagonista verrà ucciso, il Demone che lo ha sconfitto tornerà in campo potenziato, ma nella partita di un altro giocatore – che dovrà così tentare di vendicare il compagno caduto. Il tutto per ottenere, in caso di successo, nuove ricompense e punti esperienza aggiuntivi.

Armature ed equipaggiamenti potenziati

Non solo, nella Battlemod in multiplayer di DOOM Eternal assisteremo, con l’Update 1, ad alcune importanti migliorie. Tra quelle citate dagli sviluppatori, ricordiamo il Denuvo Anticheat, alcune modifiche alla procedura del tutorial e indicatori della qualità di connessione.