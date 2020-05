A Striscia La Notizia la seconda parte dell’intervista di Red Ronnie a Claudio Trotta sui biglietti non rimborsati e gli appelli al Governo

Durante l’intervista di Red Ronnie con Claudio Trotta non si parla solo del settore del live drogato da giochi di potere ma anche del recente annullamento dei concerti a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ieri sera è andata in onda la seconda parte del servizio a cura di Max Laudadio ed è stato mostrato un altro frammento dell’incontro virtuale tra Red Ronnie e il noto organizzatore di concerti, Claudio Trotta, tenutosi durante il Barone Rosso e trasmesso in diretta su OM-OptiMagazine a fine aprile.

Il Covid-19 rende impossibile lo svolgimento degli spettacoli dal vivo. I concerti in programma in primavera e in estate sono stati posticipati o cancellati ma, per i fan, poche saranno le possibilità di ricevere un rimborso in denaro. Non è tutto: i biglietti per alcuni concerti organizzati da F&P Group sono ancora in vendita su TicketOne, nonostante lo stesso Salzano abbia espresso dubbi a proposito dell’effettiva possibilità di tenere fede al calendario. Ne dà notizia Striscia La Notizia nel servizio trasmesso il 28 aprile.

Barley Arts, l’agenzia guidata da Claudio Trotta, ha provveduto a rimborsare integralmente i biglietti acquistati per i concerti annullati ma la storia è molto diversa se si parla di grandi agenzie multinazionali che hanno invece preferito il rimborso tramite voucher.

Trotta spiega: “Rispetto alle cancellazioni, Barley Arts ha lasciato soldi alle tre biglietterie che usa per rimborsare biglietti – Ticketone, TicketMaster e VivaTicket – perché le multinazionali in questa situazione di problemi ne avranno veramente pochi”.

Il voucher è autorizzato dalla legge ma non permette un rimborso in denaro bensì un credito da utilizzare entro un anno per l’acquisto di altri biglietti.

Le multinazionali, e l’agenzia di Salzano, hanno deciso in modo autonomo di trattenere il denaro già incassato. Trotta, allora, li esorta ad utilizzare quei soldi per sostenere i lavorati del mondo dello spettacolo, iniziativa ben lontana dalle intenzioni di F&P Group che invece chiedere agli artisti di condividere appelli al Governo.

Gli artisti e i lavoratori dell’agenzia Friends & Partners hanno ricevuto una mail con il testo da scrivere e un video da utilizzare sui social, caldamente invitati ad aderire all’iniziativa.

Per Trotta, un atteggiamento intollerabile che commenta così:

“Questi cantanti osano usare il mondo dello spettacolo e i lavoratori per fare appelli chiedendo al Governo di intervenire. C’è una cosa semplice che il mondo della musica si aspetta: ci sono milioni di euro nelle banche di alcuni organizzatori perché hanno venduto biglietti – legittimamente – per concerti che non si svolgeranno. Devono mettere mano al portafoglio: quei soldi non devono restare nelle banche degli organizzatori, perlomeno non tutti. Una buona parte deve essere anticipata ai lavoratori dello spettacolo. Non è un atto caritatevole, non è un atto di beneficenza, è un atto razionale, dovuto”.

La mail di Friends & Partners per l’appello al Governo: