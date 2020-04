Problemi Samsung Galaxy Buds dopo l’aggiornamento R170XXU0ATD2

C’è qualcosa che non va con l’ultimo aggiornamento delle Samsung Galaxy Buds, che ha avuto però l’onere di introdurre anche le funzioni delle Buds Plus. Come riportato da ‘SamMobile‘, alcuni utenti hanno riscontro problemi subito dopo l’installazione del pacchetto: una peggiore qualità dell’opzione ‘Suono Ambientale‘, disconnessioni piuttosto insistenti (sappiamo bene quanto possano essere fastidiose, specie nel bel mezzo di un’importante conversazione telefonica), disturbi nella gestione dei controlli touch ed il malfunzionamento totale della cuffia sinistra. Il produttore asiatico, dal canto suo, non si è ancora espresso a riguardo (evidentemente il colosso di Seul starà impiegando questo lasso di tempo per indagare bene sulle cause responsabili di tali disfunzioni, per poi correre subito ai ripari).

L’aggiornamento in questione portare il firmware alla versione R170XXU0ATD2 (se non l’avete ancora installato magari non è affatto il caso di farlo). Probabile l’azienda asiatica intervenga sull’argomento molto presto, rilasciando magari contestualmente una patch correttiva che risolva il tutto nel minor tempo possibile. Intanto fateci sapere se tra voi c’è qualcuno che ha riscontrato questi stessi problemi, o magari anche altri non qui segnalati, con le proprie Samsung Galaxy Buds in seguito all’installazione dell’aggiornamento R170XXU0ATD2.

Capiamo bene che la situazione è delicata e che molti di voi saranno anche piuttosto infastiditi da certi inconvenienti: tranquilli, il colosso di Seul avrà sicuramente smosso di chi dovere per correggere i problemi presumibilmente causati dall’aggiornamento R170XXU0ATD2, e quindi non passerà troppo tempo prima che venga rilasciato un fix correttivo. Come sopra vi dicevamo, sono cose che purtroppo possono capitare, anche se immaginiamo lascino nel frattempo strascichi anche molto seccanti. Se vi va, nel frattempo raccontateci la vostra personale esperienza e gli eventuali disturbi che affliggono le Samsung Galaxy Buds dopo l’installazione lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.