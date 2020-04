Ufficiali i Games With Gold di maggio 2020: nuovi giochi gratis per Xbox

Puntuale, Microsoft ha annunciato i Games With Gold di maggio 2020. Questo significa che, come accade ogni mese, Larry “Major Nelson” Hryb ha finalmente comunicato tramite i canali social del colosso di Redmond quali sono i quattro giochi gratuiti che tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold – o al più completo Game Pass Ultimate – potranno mettere in download senza costi aggiuntivi sugli hard disk della propria console. Anche per maggio, nel rispetto della tradizione, si tratta di due produzioni in digitale per Xbox One e di due per la più vetusta – ma indimenticabile – Xbox 360, da fruire anche sul device di ultima generazione made in USA grazie al programma di retrocompatibilità.

Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members, start the month of May off with V-Rally 4 and Sensible World of Soccer, yours to download with #GamesWithGold https://t.co/KFrqbAesFJ — Larry Hryb (@majornelson) April 28, 2020

Come potete allora verificare nel tweet poco più in alto – o in alternativa nel trailer di annuncio visibile più sotto in questo stesso articolo -, i Games With Gold di maggio 2020 includono prima di tutto il simulatore di guida V-Rally 4 e l’avventura a tinte ruolistica Warhammer 40.000 Inquisitor: il primo sarà attivo per il download gratuito dall’1 al 31 maggio, mentre il secondo gioco selezionato sarà disponibile dal 16 maggio al 5 giugno. Come già dicevamo, grazie alla retrocompatibilità tutti gli utenti Xbox One potranno accedere anche ai due giochi per Xbox 360 inclusi nell’offerta del prossimo mese. Nello specifico, si tratta dello sportivo Sensible World of Soccer, che mette in campo il calcio virtuale di stampo arcade – da scaricare dall’1 al 15 maggio -, e del gioco di ruolo action Overlord 2, disponibile per il download dal 16 al 31 maggio di quest’anno.

Naturalmente, una volta che saranno messi a disposizione i Games With Gold di maggio 2020, quelli di aprile non saranno più inclusi nel pacchetto gratuito. Come ricorderete, si tratta di Project CARS 2, Fable Anniversary, Knights of Pen and Paper Bundle e Toybox Turbos. Cosa ne pensate della nuova selezione mensile effettuata da Microsoft per omaggiare gli abbonati a Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate?