Come ormai tradizione da alcuni anni, Microsoft è andata ad annunciare in via ufficiale i Games With Gold di febbraio 2021. Per chi non lo sapesse si tratta di quella selezione di giochi che il colosso di Redmond va a regalare a cadenza mensile a tutti i suoi fedelissimi, abbonati al servizio Xbox LIVE Gold o in alternativa al più completo Xbox Game Pass Ultimate. Naturalmente si tratta di giochi pubblicati nell’ecosistema di console Xbox, e che sono attualmente compatibili con quelle next-gen apparse sul mercato lo scorso novembre, vale a dire Xbox Series X e Xbox Series S.

Per il mese in arrivo, però, la “grande M” ha deciso di fare le cose in grande e di andare ad aggiungere un titolo ai soliti quattro inclusi nel pacchetto, portando così il numero di videogame da scaricare gratuitamente in digitale a cinque. Non solo, l’aggiunta va a toccare un verto e proprio blockbuster pubblicato originariamente su Xbox One nel 2019: nientemeno che Gears 5, ultima incarnazione della celebre saga TPS ideata da Epic Games – e ora nelle mani degli sviluppatori di The Coalition. L’avventura sparacchina dei C.O.G. potrà essere messa in download dall’1 al 28 febbraio, ed è naturalmente giocabile su next-gen.

I Games With Gold di febbraio proseguono con Resident Evil HD Remaster, la riedizione del primo episodio della serie survival horror di Capcom, pronta a tornare il 7 maggio con Village, l’ottavo capitolo con protagonista ancora una volta Ethan Winters. Lo stesso giorno arriverà anche Indiana Jones and the Emperor’s Tomb, classico per la prima Xbox del 2003 che fa da apripista al nuovo gioco di Indy annunciato da Machine Games e Bethesda – ora posseduta proprio da Microsoft. Dal 16 febbraio al 15 marzo sarà invece la volta di Lost Planet 2 (gioco per Xbox 360) e Dandara Trials of Fear Edition.

I giochi inclusi nella prossima raccolta gratuita sono di vostro gradimento? Cosa ne pensate della line-up Games With Gold di febbraio 2021?