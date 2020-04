Bufala Nespresso regala macchina su WhatsApp: truffa servita

Su WhatsApp potreste aver già ricevuto o ricevere a breve la bufala Nespresso regala macchina per il caffè e cialde, capace di trasformarsi in un truffa nel giro di pochissimo tempo. Come riportato da ‘bufale.net‘, il messaggio è di quelli che normalmente circolano sfruttando il buon nome delle più disparate aziende di beni alimentari e non (le ultime in ordine cronologico sono relative al cofanetto Lancôme ed alle uova di Pasqua Ferrero).

Se la bufala Nespresso regala macchina per il caffè e cialde vi è stata già girata su WhatsApp l’unica cosa plausibile da fare è cancellare subito il messaggio, facendo prima attenzione a non cliccare sul link interno, che potrebbe far scattare in automatico abbonamenti a servizi a pagamento non desiderati, o peggio carpire i vostri dati personali con l’inganno. Fareste bene anche ad avvisare il contatto che ve l’ha girato del rischio che sta correndo con la bufala Nespresso regala macchina per il caffè e cialde (in molti casi chi clicca sul link interno si ritrova il dispositivo infettato da un virus che provvede a girare in automatico il messaggio a tutti i suoi contatti senza che il diretto interessato ne sia nemmeno al corrente).

Trovandovi eventualmente anche voi al cospetto della bufala Nespresso regala macchina per il caffè e cialde, non abbiate dubbi: cancellate subito il messaggio e dimenticatevene il più in fretta possibile. L’azienda non c’entra nulla con l’iniziativa, a conti fatti inesistente, tant’è che sul sito ufficiale non ve n’è traccia (qualcosa vorrà pur significare, ed è anche probabile arrivi presto la replica della società del gruppo multinazionale Nestlé). Non cadete nella bufala Nespresso regala macchina per il caffè e cialde: la metamorfosi in truffa è questione di pochi istanti. Se avete dubbi a riguardo non esitate a scriverci attraverso il box dei commenti in basso.