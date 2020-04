Voli Alitalia: le ultime su rimborso biglietto, voucher e cambio prenotazione

Cambiare i programmi di viaggi con Alitalia? La nota compagnia di bandiera ha fornito una nota dettagliata sulle procedure da compiere per la modifica della prenotazione del volo e per richiedere il rimborso del biglietto. C’è tempo fino al 31 agosto per le operazioni sopra citate, che potranno anche avvenite dopo la data prevista del viaggio. I passeggeri che hanno comprato un biglietto entro il 30 aprile per viaggi dal 23 febbraio al 30 giugno possono richiedere il cambio della prenotazione per i viaggi entro il 31 marzo 2021, o comunque entro la validità massima del tagliando. Il rimborso con un voucher di pari importo, con validità di 1 anno, potrà essere utilizzato per viaggiare verso qualsiasi destinazione servita da Alitalia.

Per quanto riguarda i passeggeri con volo cancellato (provvisto di un biglietto 055), potranno richiedere entro il 31 agosto il cambio di prenotazione per viaggiare entro il 31 marzo 2021 (o comunque entro la validità massima del tagliando), un voucher di 1 anno per volare verso qualsiasi destinazione coperta da Alitalia oppure il rimborso del tagliando o del suo valore residuo per la parte di viaggio non portata a termine. I passeggeri che hanno comprato entro il 10 aprile un biglietto premio MilleMiglia per i viaggi dal 23 febbraio al 30 giugno, qualora rinunciassero al viaggio, potranno ottenere il cambio della prenotazione entro il 31 agosto, o il riaccredito delle miglia (compreso il rimborso delle tasse aeroportuali

Chiaramente il cambio di prenotazione potrà essere effettuato in agenzia di viaggio (quella in cui avete acquistato il biglietto), oppure attraverso il Call Center Alitalia (avendo acquistato i biglietti attraverso i canali ufficiali). Per il voucher bisognerà contattare il Call Center Alitalia, mentre per il rimborso degli tagliandi relativi a destinazioni non più coperte da Alitalia servirà contattare l’agenzia di viaggio, o sempre il Call Center (dall’Italia contattabile al numero ‘800650055‘, e dall’esterno al numero ‘+39 0665649‘).