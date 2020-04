FIFA Ultimate Team aspettando i TOTSSF, quale l’ordine di rilascio delle squadre?

Siamo ormai a pochissimi giorni di distanza dal rilascio dei TOTSSF di FIFA Ultimate Team. In FIFA 20 Electronic Arts ha optato per questa scelta particolarissima ma praticamente obbligata. I Team of the Season So Far vanno infatti a prendere il posto dei TOTS classici, in virtù dell’attuale interruzione dei campionati.

Lo show deve continuare, si sa, e la compagnia statunitense ha preso la decisione di assegnare comunque gli ambiti premi in game. Per farlo prenderà in considerazione sostanzialmente la porzione di campionato disputata. E ai diversi premi per le diverse leghe di riferimento, aggiungerà una selezione votata esclusivamente dalla community (potete leggerne qui).

TOTSSF FIFA Ultimate Team, quando arriveranno le squadre?

Una premessa doverosa è che non esiste al momento un palinsesto chiaro e definito di quelle che saranno le mosse di Electronic Arts. Proveremo però comunque a fare luce sulla situazione dei TOTSSF di FIFA Ultimate Team. E per riuscire al meglio nel nostro intento analizzeremo la situazione della passata edizione. Non è raro che la compagnia a stelle e strisce ripercorra in maniera analoga una strada già battuta e ritenuta di adeguato successo.

Nell’edizione ’19 di FIFA Ultimate Team, le squadre della stagione sono arrivate all’interno del gioco in quest’ordine:

“Most Consistent but never IF” della Community (10 maggio)

EFL (10 maggio)

Premier League (17 maggio)

Saudi Professional League (17 maggio)

Bundesliga (24 maggio)

Liga Nos (24 Maggio)

Liga Santander (31 maggio)

Super Lig (31 maggio)

Serie A (7 giugno)

Eredivisie (7 giugno)

Ligue 1 (14 giugno)

America Latina (14 giugno)

Ultimate EA Sports (21 giugno)

Resto del Mondo (21 giugno)

La scelta di EA, allora, fu quella di infarcire l’offerta ludica con due selezioni a settimana, partendo dal 10 maggio. Diversa la storia quest’anno, con il publisher che è quasi costretto ad anticipare i tempi, in virtù anche dell’assenza del Team of the Week standard (sotituito, al momento, da TOTW Moments).

Ecco quindi che un calendario simile, sebbene in ordine sparso, potrebbe concretizzarsi all’interno di FIFA Ultimate Team. Una run di sette settimane che si concluderebbe il 5 giugno, con l’elezione dei migliori in assoluto, accorpati alla squadra dedicata al resto del mondo.

Le formazioni sono pronte a essere divulgate nel corso del venerdì, per poi restare nei pacchetti fino al venerdì successivo. Un refresh costante che foraggerà gli utenti di nuove carte, con cui potenziare le proprie squadre e tentare l’assalto alla FUT Champions Weekend League.