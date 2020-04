Orario e come osservare l’asteroide in arrivo il 29 aprile: è già noto alla NASA

Non è una bufala la notizia riguardante l’arrivo di un asteroide il prossimo 29 aprile, visto che la sua struttura è da tempo nota alla NASA. Non è un caso che la data in questione sia stata ufficializzata da diverso dagli scienziati, per quella che possiamo considerare a tutti gli effetti una notizia vera. L’unica smentita, infatti, riguarda il fatto che ci possa essere qualche rischio in termini di impatto con la Terra. Aspetto, questo, che ci ricollega a varie fake news del passato che abbiamo trattato anche sulle nostre pagine.

Tutti i dettagli sull’asteroide del 29 aprile: orario e come osservare lo show

Per gli appassionati dotati di telescopio, il 29 aprile sarà quindi una data importante, nel corso della quale ci si potrà godere un vero e proprio spettacolo. Partiamo dalla questione dell’orario, dicendovi quando si potrà osservare l’asteroide che passerà in sicurezza vicino alla Terra. Secondo quanto raccolto fino ad oggi, l’appuntamento è fissato il prossimo 29 aprile 2020, con il passaggio attualmente previsto intorno alle 5:56 del mattino.

Come accennato in precedenza, la notizia da smentire riguarda la pericolosità di questa notizia. Per farvela breve, al momento di massima vicinanza rispetto al nostro pianeta, l’asteroide si troverà ad una distanza pari a sedici volte quella che intercorre tra la Terra e la Luna. Per questa ragione, senza un telescopio con determinate caratteristiche sarà quasi impossibile osservarlo. Solo in prossimità dell’evento avremo maggiori informazioni destinate ai possessori di un telescopio.

Insomma, restate connessi sulle nostre pagine per sapere come osservare l’asteroide ben noto alla NASA, in attesa del tanto acclamato appuntamento del 29 aprile. Ora conoscete anche l’orario, mentre per i possessori di un telescopio dovremo attendere ancora qualche giorno. Vi farete trovare pronti? Fateci sapere che ne pensate commentando qui di seguito.