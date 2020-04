Annunciato F1 2020 con Michael Schumacher: data di uscita e trailer su PS4, Xbox One e PC

Finalmente ci siamo, tutti coloro che attendevano F1 2020 al varco possono esultare. Sì perché, come da tradizione, gli sviluppatori di Codemasters hanno alzato il sipario sulla prossima incarnazione della celebre serie videoludica a tutta velocità. E lo hanno fatto con un annuncio completo che ne fissa la data di uscita a venerdì 10 luglio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e per la prima volta su Google Stadia, la piattaforma per il gioco in streaming del colosso di Mountain View – sapevate che l’abbonamento a Stadia Pro è gratuito per ben due mesi?

Il tutto è stato accompagnato da un primo trailer, visibile poco più in basso in questo stesso articolo. Non solo, nella stagione in cui Lewis Hamilton ha la possibilità di eguagliare il record del campionato mondiale di sette vittorie, Codemasters ha deciso di celebrare la carriera dell’attuale detentore del record di titoli vinti, con la Michael Schumacher Deluxe Edition, che offre contenuti esclusivi e un accesso anticipato di tre giorni.

Stando al comunicato degli sviluppatori britannici, F1 2020 offrirà per la prima volta Il mio Team. Si tratta di una nuova modalità di gioco, che consente ai giocatori di creare il proprio team di F1 e di prendere posto accanto alla line-up 2020 programmata, con una nuova esperienza di driver-manager che offre una visione unica del mondo della Formula 1. Non mancherà comunque la consolidata Modalità Carriera, che ci lascerà la possibilità di scegliere di disputare la stagione completa di 22 gare oppure di optare per lunghezze più brevi, con opzioni di 10 o 16 gare, incluse il circuito di Hanoi e il circuito di Zandvoort. Per godersi ancora di più il gioco con gli amici, fa poi il suo grande ritorno lo split-screen per due giocatori.

Tutti coloro che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition di F1 2020 guideranno nei panni del leggendario pilota tedesco Michael Schumacher in quattro delle sue auto più iconiche, vale a dire la Jordan 191 del 1991, la Benetton B194 del 1994, la Benetton B195 dell’anno successivo e la mitica Ferrari F1-2000 del 2000. Non mancheranno poi contenuti esclusivi a tema da sbloccare, come livree e personalizzazioni per il pilota. Inoltre, per celebrare il settantesimo anniversario della Formula 1 stessa, i fan che prenoteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition o la versione F1 Seventy Edition riceveranno un set esclusivo di item in gioco.