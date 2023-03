Il Mondiale di Formula 1 2023, come ben sappiamo, ha aperto la stagione due weekend fa con il Gran Premio del Bahreain, che ha visto subito al trionfo il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Adesso, il Circus è pronto a scaldare di nuovo i motori e tornare in pista per il secondo appuntamento stagionale: il GP dell’Arabia Saudita, in programma il prossimo 17-19 marzo al Jeddah Corniche Circuit. Non ci resta che andare a scoprire insieme tutti i dettagli del tracciato e dove vedere la diretta TV e streaming della seconda gara.

Il Il Jeddah Corniche Circuit è stato progettato dal famoso ingegnere tedesco Hermann Tilke, ed è un tracciato urbano semipermanente che si trova a Gedda, in Arabia Saudita, inaugurato nel 2021. Il circuito si percorre in senso antiorario e il 5 dicembre 2021 è stata la data del primo Gran Premio d’Arabia Saudita, sia per quanto concerne la Formula 1 che la Formula 2. Lo scorso 20 gennaio 2023 gli organizzatori hanno reso noto che il GP dell’Arabia Saudita si disputerà a Gedda almeno fino al 2027. Per quanto riguarda le caratteristiche, il tracciato misura 6174 metri e conta 27 curve totali. Ad oggi, ospita tre categorie del Motorsport: Formula 1, Formula 2 e WTCR. L’ultimo tempo record registrato durante una gara di F1 appartiene a Lewis Hamilton che, il 5 dicembre 2021 a bordo della Mercedes-AMG F1 W12, ha chiuso con 1’30”734. La passata stagione il GP di Jeddah è stato vinto da Max Verstappen su Red Bull.

Il GP dell’Arabia Saudita 2023 sarà trasmesso in diretta TV esclusiva alle ore 18.00 su Sky Uno e Sky Sport F1 HD. Gli abbonati potranno seguire la gara anche in diretta streaming scaricando l’app Sky Go oppure su NOW, disponibile su smartphone, tablet, PC e altri dispositivi mobili. Per quanto riguarda, invece, la trasmissione su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), il GP di Jeddah sarà visibile in differita in chiaro a partire dalle ore 20.00. Di seguito il palinsesto: venerdì 17 marzo, prove libere 1 alle ore 14.30 e prove libere 2 alle ore 18.00; sabato 18 marzo, prove libere 3 alle ore 14.30 e Qualifiche alle ore 18.00; domenica 19 marzo, gara alle ore 18.00 (ora italiana).

Continua a leggere su optimagazine.com