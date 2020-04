Barone Rosso 6 aprile, Solo Flight

Anche stasera la diretta del Barone Rosso Solo Flight avrà me come solo passeggero fisico a bordo, ma sarò insieme a tante persone, sia silenziose che guardano che protagoniste nei collegamenti.

Il contatto inizierà alle 20 e andrà avanti fino a notte inoltrata, per almeno 4 ore.

Staremo insieme contemporaneamente sulle homepage di:

www.optimagazine.com

www.redronnie.tv

www.roxybar.tv

e sulle mia pagine Facebook, YouTube, Periscope, Twich e su Instagram di redronnieroxybar

Per interagire, oltre a scrivere post, si può anche entrare nella diretta video attraverso Skype, il contatto è Red Ronnie Tv

Tra i personaggi con cui parleremo stasera ci sarà sicuramente ERICA MOU. Oggi festeggia in Spagna il suo compleanno e ha da poco pubblicato il suo primo romazo “Nel mare c’è la sete”.

Un altro con cui cercherò di collegarmi è EDOARDO BENNATO. I suoi video in questo periodo dimostrano quanto sia sempre stato avanti nella composizione dei suoi brani. Grazie al supporto del suo chitarrista GIUSEPPE SCARPATO, sta facendo video a mosaico e oggi dovrebbe arrivarne uno fresco di stampa. Purtroppo non ho visto Edoardo nella maratona televisiva su RaiUno. Gli ho chiesto come mai non c’era e lui, ironicamente, mi ha risposto: “Perché io non ho la patente”.

Forse riesco a fare anche un breve collegamento con DARKO PERIC, l’Helsinki de La Casa de Papel. Il boom della 4° serie pubblicata venerdì è stato globale. Helsinki, di cui ho pubblicato sue servizi su OptiMagazine, è in continuo collegamento con tutti i paesi del mondo che vogliono commentare questa serie spettacolare. Ha persino fatto una diretta col calciatore Messi.

Ho appena montato il BoB Best of Barone Rosso di DARDUST e sono rimasto affascinato dai suoi brani che mi ha fatto al pianoforte. Uno lo trasmetterò stasera e sicuramente lo chiamo anche via Skype. Lui sta lavorando nel suo studio alla produzione di tanti dischi che usciranno in estate.

Poi… Boh?!? Chissà quali altre interferenze positive ci porteranno ad entrare in case e mondi imprevisti.

Sicuramente, a metà trasmissione, tutto cambierà per lasciare spazio ai dischi. Sto preparando una lista di vinili che farò sentire. Alcuni li racconterò, altri li mixerò. Saranno tutti brani positivi, che ci faranno stare bene.

Ti aspetto stasera. Coinvolgi anche i tuoi amici. Semina serenità attorno a te.

www.redronnie.tv