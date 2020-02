Inarrivabile The Last of Us 2: per Naughty Dog ridefinirà i videogame tripla A

Dopo il recente rinvio, The Last of Us 2 approderà su PlayStation 4 e sulla più performante PlayStation 4 Pro solo il 29 maggio di quest’anno. Un rinvio che, per quanto doloroso per gli appassionati videogiocatori, permetterà ai talentuosi ragazzi di Naughty Dog di offrire a stampa e pubblico un titolo dagli standard qualitativi elevatissimi, in linea con quanto già fatto dalla sofware house in passato con la saga di Uncharted e con il primo, indimenticabile capitolo del franchise post apocalittico. Un’operazione mastodontica per promesse e risorse coinvolte, che vuole e deve segnare l’ultimo periodo di vita della console di ultima generazione per un canto del cigno memorabile in vista del successivo debutto di PS5, fissato invece per le festività natalizie del 2020.

Una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti dell’ampia fanbase quella dei “cagnacci” californiani. Ma pure di intenti, soprattutto a fronte delle ultime parole cinguettate di Anthony Newman, game director per il ritorno di Ellie e Joel. Uno degli uomini di punta di Naughty Dog ha infatti scritto su Twitter che, con The Last of Us Part 2, la compagnia è pronta a ridefinire i videogiochi “tripla A”, vale a dire quelli ad alto valore produttivo – allo stesso livello, per intenderci, delle più blasonate produzioni di Hollywood sul fronte cinematografico.

we bout to redefine triple-a in 2020 ¯_(ツ)_/¯ — Anthony Newman (@BadData_) February 14, 2020

Stiamo per ridefinire i giochi Tripla A nel 2020.

Come sottolineato dal portale Push Square, l’entusiasmo degli sviluppatori in vista dell’uscita è insomma alle stelle. Nel frattempo, per goderci nuove sequenze di puro giocato dovremo attendere il PAX East di Boston previsto il 27 febbraio, nel corso del quale saranno mostrate delle scene di gioco inedite di The Last of Us 2. Non solo, tutti coloro che si recheranno in fiera potranno provare in anteprima il kolossal PS4. Tra le iniziative messe in atto da Sony e Naughty Dog per il lancio, segnaliamo anche la bellissima action figure di Ellie che impugna il suo fedele machete. Realizzata da Dark Horse in edizione limitata, può essere ammirata nel video presente più in alto in questo stesso articolo. Cosa ne pensate? Anche voi non vedete l’ora che sia fine maggio?