È morto Lyle Mays, addio al tastierista dei Pat Metheny Group

Nella giornata di ieri 10 febbraio 2020 è morto Lyle Mays, storico tastierista dei Pat Metheny Group, a Los Angeles. Il triste annuncio è comparso sul sito ufficiale della band in un comunicato pubblicato nelle prime ore dopo l’avvenuta scomparsa.

Pat Metheny, fondatore insieme a Mays del Pat Metheny Group ha scritto:

Lyle è stato uno dei più grandi musicisti che abbia mai conosciuto. Per più di 30 anni, ogni momento che abbiamo condiviso nella musica è stato speciale. Dalle prime note che abbiamo suonato insieme, abbiamo avuto un legame immediato. La sua ampia intelligenza e saggezza musicale parlavano di lui, ogni giorno. Mi mancherà con tutto il cuore.

Parole piene di affetto arrivano anche da Steve Rodby, bassista della storica formazione:

Ho avuto il grande privilegio di avere Lyle nella mia vita per decenni, come fonte di ispirazione e come mio amico. Chiunque lo abbia conosciuto e chiunque conosca la sua musica sarà d’accordo: ci sarà un solo Lyle, e tutti continueremo ad apprezzare il suo geniale splendore, in tutti i modi possibili.

Infine, il comunicato pubblicato sul sito ufficiale riporta il messaggio di sua nipote Aubrey Johnson, anche lei musicista e jazzista per tradizione familiare:

Lyle era un musicista e una persona brillante, e un genio in ogni senso della parola. Era il mio caro zio, mentore e amico e le parole non possono esprimere la profondità del mio dolore.

Lyle Mays fondò i Pat Metheny Group insieme allo stesso Pat Metheny nel 1977 e già dai primi anni conquistò la nomea di musicista jazz in grado di arrivare al grande pubblico, grazie alla sua capacità di lavorare su ibridi classici fusi con la world music e tradurli con stili di ispirazione più commerciale.

Nato nel 1953 nel Wisconsin, Lyle iniziò a studiare pianoforte a soli 6 anni e per questo non si separò mai dalla sua passione. Mentre studiava arrangiamento e composizione alla University Of North Texas entrò nella North Texas Lab Band con la quale pubblicò il disco LAB ’75.

Il suo incontro con Pat Metheny, galeotto e definitivo per la nascita del progetto Pat Metheny Group avvenne nel 1974 e nel 1977 nacque la band.

Il primo disco con i Pat Metheny Group fu pubblicato nel 1978 con il titolo omonimo, ma Lyle Mays tentò anche la carriera solista con un primo album pubblicato nel 1986.

Durante la sua carriera il tastierista ha collaborato con grandi nomi della storia della musica, da Joni Mitchell a Rickie Lee Johns, passando anche per Bobby McFerrin.

Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della band leggiamo che non si hanno ancora notizie circa la cerimonia funebre. Tuttavia, la famiglia chiede di non inviare fiori per il cordoglio, bensì di destinare piccole donazioni al Caltech Fund, un fondo che raccoglie offerte destinate alla ricerca.

Secondo il comunicato, infatti, Lyle Mays sarebbe morto a seguito di una malattia contro la quale combatteva da anni, e nel momento della sua morte era circondato dall’affetto dei suoi cari.

È morto Lyle Mays e con lui un pezzo importante della storia della world music e del jazz, coniugati secondo il suo genio.