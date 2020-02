10 dischi in vinile da acquistare su Amazon da collezionare ﻿

Lo strepitoso successo dei vinili, sempre più ricercati dagli appassionati e preferiti ormai ai classici cd, vede molte persone impegnate a creare delle collezioni personalizzate. Tra dischi rari, ristampe, album rimasterizzati e vinili in edizione esclusiva sono tanti quelli adatti a una collezione, ma mentre alcuni sono indicati soltanto per gli amanti di quel genere specifico, altri sono invece dei capolavori che non dovrebbero mai mancare in nessuna raccolta. Ecco 10 dischi in vinile da collezione che si possono acquistare su Amazon, da avere assolutamente.

Blue Train – John Coltrane

Tra i migliori dischi da collezione da comprare su Amazon non può mancare Blue Train di John Contrane, un album che ha fatto la storia del jazz lanciando il musicista nell’Olimpo dei grandi artisti della musica da club. Lavoro eccezionale del 1957 mostra tutta la volontà del sassofonista di creare un album perfetto, portando agli estremi le sue capacità tecniche e mettendo a dura prova la sua creatività. Quando arriva questo disco Coltrane valorizza le esperienze musicali realizzate con altri big del jazz, come Thelonius Monk e Miles Davis, collocandosi di fatto a un livello superiore. Nel vinile è presente ovviamente la traccia simbolo di tale traguardo, ovvero la spettacolare Blue Train.

Back to black – Amy Winehouse

Album di maggior successo della cantante pop soul Amy Winehouse, uscito nel 2006, circa 5 anni prima della prematura scomparsa della tormentata artista inglese, Black to black è ormai un vinile da collezione che non può mancare. In particolare, il secondo disco di Amy Winehouse la lancia nel panorama internazionale, grazie a una voce unica, perfetta e graffiante e alle tantissime hit come Rehab, Back to black, Love is a losing game, Me & Mr Jones e Just Friends. L’album fa decollare la carriera della cantante, che diventa famosa in tutto il mondo, notorietà che contribuirà a distruggerla insieme a una serie di scelte di vita piuttosto complicate.

Back To Black

Nevermind – Nirvana

Difficile trovare un album che abbia segnato un’epoca come Nevermind dei Nirvana, un disco tra i più importanti nella storia della musica. Non si tratta soltanto di un album di musica, ma di un vero e proprio punto di rottura tra il rock degli anni ’60 e ’70, la musica elettronica degli anni ’80 e le nuove tendenze arrivate con gli anni ’90. Nevermind è il simbolo del grunge, una musica di protesta, arrogante, diversa dal punk da cui comunque prende spunto. La morte di Kurt Cobain contribuisce a rendere ancora più rilevante questo disco, senza dubbio tra i vinili da collezione da avere assolutamente, considerato dalla rivista Rolling Stones il 17° nella lista dei migliori 500 dischi di tutti i tempi.

Nevermind

Doo-Wops & Holigans – Bruno Mars

Questo album del 2010 di Bruno Mars merita di far parte di qualsiasi collezione di vinili, avendo contribuito all’enorme successo del cantante e produttore americano, arrivato a quasi 100 milioni di copie vendute nella sua carriera. Doo-Wops & Holigans è un disco veramente curato in nei minimi dettagli, un album contemporaneo di altissimo livello benché spudoratamente pop, in grado di contendersi il gradino più alto nelle classifiche musicali di mezzo mondo. Acclamato da pubblico e critica, il disco è vivace, grintoso e illuminante, aspetti difficili da trovare in un album pop se non fosse per il talento di Bruno Mars. Tra gli inediti il singolo Just the way you are e il duetto con Damian Marley Liquor store blues.

Thriller –Michael Jackson

Uno dei dischi in vinile da collezione rari è Thriller di Michael Jackson, l’album più venduto di sempre con quasi 70 milioni di copie, un record assoluto entrato nella storia della musica. Impossibile trovare un disco che abbia avuto un successo simile: infatti, dopo l’uscita il 30 novembre 1982 rimase per diverse settimane in vetta a tutte le principali classifiche del mondo, compreso il Giappone. Pietra miliare della carriera di Michael Jackson, Thriller consacrò il talentoso cantante e ballerino come vero e proprio Re del Pop. Nel vinile disponibile su Amazon sono presenti tracce come Babe be mine, Billie Jean, Human Nature e l’immancabile Thriller.

Legend – The best of Bob Marley & The Wailers

Personaggio discusso per la sua filosofia di vita piuttosto libertina, Legend – The best of Bob Marley & The Wailers è un vinile da collezionare assolutamente. All’interno 14 tracce simbolo del genere reggae divenuto popolare in tutto il mondo dopo la scomparsa del cantante giamaicano, tra cui brani stupendi come No woman no cry, Is this love, Get up stand up e Redemption song. Impressionanti le copie vendute dal disco, oltre 30 milioni, un successo planetario unico nella storia di questo genere musicale, che ha portato all’attenzione del grande pubblico una cultura underground che era decisamente di nicchia.

Dark side of the Moon – Pink Floyd

Uno dei dischi da collezione indispensabili per gli appassionati del rock è sicuramente Dark side of the Moon, il capolavoro dei Pink Floyd le cui musiche e testi sono attuali ancora oggi, come dimostrano le folle che partecipano agli show della band inglese. Questo straordinario vinile acquistabile su Amazon comprende tracce rimasterizzate come Time, The great gig in the sky e Money, per gustare le atmosfere uniche del 1973 con la qualità audio moderna. Il lavoro è l’opera più importante e creativa del quartetto, in cui emerge con grande energia la visione del mondo dell’istrionico Roger Waters, trattando argomenti complessi come le guerre, la follia e l’esistenza stessa.

Greatest Hits II – Queen

Vinile da collezione immancabile in qualsiasi raccolta musicale che si rispetti, Greatest Hits II è la raccolta più bella dei Queen. Pubblicata nel 1991 da Parlophone, questo disco è l’ultimo a uscire sul mercato prima della morte del cantante e frontman del gruppo Freddie Mercury, la cui scomparsa arriverà appena un mese dopo. Le tracce presenti sono alcuni dei migliori brani realizzati dalla band nei dieci anni precedenti, tra cui compaiono canzoni leggendarie come Radio Ga Ga, I want to break free, Innuendo e The show must go on. Tante le musiche riflessive e intime, come Who wants to live forever, in cui traspare il difficile momento passato da Freddie Mercury negli anni di lotta contra l’AIDS.

The Wall – Pink Floyd

Altro grande capolavoro dei Pink Floyd, The Wall è un vinile da collezionare senza discutere, un’opera dal profondo significato storico e culturale. Pubblicato oltre 40 anni fa dalla band inglese, uscito esattamente il 30 novembre del 1979, il disco arriva dopo una serie di crisi artistiche, sociali e finanziarie del gruppo, alle prese con contrasti interni e tensioni esasperate. Il progetto è in gran parte merito di Roger Waters, che idealizza il concetto del muro come contrapposizione tra i fan e i musicisti, una trovata teatrale di grande effetto che verrà utilizzata in diversi show. Storiche tutte le tracce del disco, dall’immortale Another brick in the wall alla bellissima e struggente Hey you.

The Wall

Mina Fossati

Nonostante si tratti di un album appena uscito, nessuna collezione di vinili è completa senza questo disco di rara bellezza. Commercializzato ufficialmente il 22 novembre del 2019, Mina Fossati presenta 11 brani splendidi ed eleganti, con un connubio perfetto tra i testi di Ivano Fossati e la magnifica voce di Mina. Fanno parte del disco tracce retrò come Farfalle, l’interpretativa Luna diamante e il singolo Tex-Mex tra blues e folk. Mina Fossati esce subito come uno dei migliori vinili italiani da collezione, un lavoro genuino tra due grandi artisti che impongono la loro storia e bravura al pubblico, disponibile su Amazon nell’edizione speciale con stampa numerata di un disegno di Mauro Balletti.