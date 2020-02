Bitdefender Internet Security 2020, scopriamo questo prodotto di protezione

Al giorno d’oggi, qualsiasi utente che naviga sul pc per diverse ore al giorno deve necessariamente poter contare su un antivirus che sia stabile ed efficace. Tra le varie soluzioni che vengono proposte sul web ce n’è una che sta andando per la maggiore. Stiamo facendo riferimento a Bitdefender Internet Security 2020, software che ha ottenuto svariati riconoscimenti proprio per essere la migliore protezione antivirus per sistemi operativi Windows.

Bitdefender Internet Security 2020 è stato premiato in varie occasioni e non ci vuole molto a capire il motivo: garantisce una protezione totale ai computer con sistema operativo Windows rispetto a qualsiasi tipologia di minaccia presente sul web, ma garantisce anche altre funzionalità e strumenti molto interessanti. Ad esempio, integra vari tools perfetti per aumentare la sicurezza della propria privacy quando si naviga online, come ad esempio Bitdefender Safepay e Bitdefender VPN.

La protezione

Il fatto di offrire una protezione multilivello agli utenti è il vero e proprio fiore all’occhiello di Bitdefender Internet Security 2020. Una protezione totale rispetto a ogni tipologia di minaccia, in tempo reale. Importante anche la prevenzione rispetto ai rischi e ai pericoli connessi alla navigazione online. L’edizione 2020, infatti, presenta diversi cambiamenti rispetto al passato, soprattutto riguardo la modalità con cui le minacce sul web vengono individuate così come affrontate. Tra le più interessanti nuove tecnologie di Cyber Threat Intelligence troviamo anche l’opportunità di eseguire l’analisi oltre che l’identificazione di attività che paiono sospette all’interno della rete. In questo modo, si combatte la minaccia di exploit avanzati, così come di malware e url che si riferiscono a botnet, oltre che attacchi di portata maggiore.

Miglioramenti importanti anche per quanto concerne la difesa rispetto alle minacce più all’avanguardia, visto che Bitdefender Internet Security 2020 riesce a garantire un controllo costante sulle applicazioni che sono attive sul pc. Nel momento in cui vengono individuate delle operazioni sospette, ecco che attua un intervento celere, in maniera tale da svolgere una precisa ed efficace attività di prevenzione nei confronti di eventuali infezioni.

Antifrode, antispam e antiphishing, oltre che una tecnologia di filtraggio del web che permette di non avvicinarsi mai ad un portale web che al suo interno può nascondere dei pericoli. Prima di fare click su un link, inoltre, permette di scoprire se l’accesso può avvenire in totale sicurezza o meno.

Le prestazioni del computer

Questo programma ha la capacità di reagire in modo immediato alle varie minacce che provengono dal web, senza però andare a intaccare in alcun modo le prestazioni del sistema. Tra i principali strumenti che si possono sfruttare in tal senso troviamo Autopilot, che è stato riprogettato per garantire info come se fosse un consulente di sicurezza, Bitdefender Photon, Modalità gioco, film e lavoro, Global Protective Network e la Modalità Batteria.

La tutela della privacy

Come detto in precedenza, uno dei punti di forza di Bitdefender Internet Security 2020 è quello di garantire una cura particolare della privacy online e delle informazioni dei propri account. Tra i vari strumenti proposti troviamo la crittografia dei file, la protezione della webcam, ma due novità principali come l’anti-tracker e il controllo del microfono, che mancavano nelle precedenti edizioni. Migliorato anche il filtro controllo genitori, il Wi-Fi Security Advisor e l’Online banking sicuro.