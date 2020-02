La Terra cambia asse con “Moon Hunters” e i due soli in cielo: tutta una bufala

Ci sono diverse fake news in giro da un po’ di giorni a questa parte su Facebook, con una parentesi che oggi 5 febbraio voglio dedicare al fenomeno “Moon Hunters“. Mi riferisco alla foto che ci mostra due soli in cielo contemporaneamente, nell’ambito di un fenomeno molto particolare che a detta di molti sarebbe figlio dello spostamento dell’asse terrestre. Inutile dire che siamo al cospetto di una bufala, a pochi giorni da quella riguardante la presunta truffa contactless che ho trattato con un articolo specifico.

Spiegazioni su Moon Hunters e i due soli contemporaneamente in cielo

Alcune dritte sulla storia di Moon Hunters ci è stata fornita dai colleghi di Bufale.net, che in questo frangente si sono limitati ad analizzare una vicenda in realtà già debunkata in passato da fonti straniere. Come già avvenuto in passato, infatti, occorre prendere in considerazione il punto di vista di alcuni addetti ai lavori. A dirla tutta, non viene esclusa aprioristicamente l’ipotesi che possa trattarsi del fenomeno “parelio”, ma trattandosi del riciclaggio di immagini “vecchie”, è logico propendere per altre strade.

Ad esempio, quello che viene chiamato erroneamente “Moon Hunter” in realtà potrebbe essere figlio di diverse cause potenziali e soprattutto banali. Mi riferisco al fatto che i due soli potrebbero essere finiti al centro di uno scatto a causa di riflessi, montaggi, illusioni ottiche e tanto altro ancora. Insomma, non siamo al cospetto di particolari fenomeni, se pensiamo al fatto che in molti ipotizzano lo spostamento dell’asse terrestre.

La Terra non cambia asse e, soprattutto, secondo Jean-Paul Aguttes, responsabile del gruppo di studio e informazione sui fenomeni aerospaziali non identificati a Tolosa, c’è un dettaglio che non fa tornare i conti. A suo dire, infatti, “è improbabile uno scenario simile perché i due” soli “sono molto disuguali in altezza“. Insomma, occhio a parlare di Moon Hunters.