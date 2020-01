Alberto Urso in tour nel 2020, prezzi dei biglietti per Roma, Milano e Taormina

Alberto Urso in tour nel 2020 per tre appuntamenti importanti in programma a Milano, Roma e Taormina.

Il tenore vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi annuncia tre date-evento a pochi giorni dal Festival di Sanremo, dove è in gara tra i Campioni con la canzone Il Sole Ad Est, seguito dell’omonimo album di inediti pubblicato negli scorsi mesi.

A febbraio sarà in gara al Festival della Canzone Italiana numero 70 e duetterà nella serata Cover con Ornella Vanoni sulla canzone La Voce Del Silenzio. Venerdì 7 febbraio sarà disponibile la nuova versione del disco Il Sole Ad Est con l’inedito sanremese che presenterà in anteprima live sul palco del Teatro Ariston, in diretta su Rai1.

Dopo il Festival di Sanremo, per Alberto Urso arriverà la prova del live: tre sono gli appuntamenti annunciati oggi in location speciali come quella del Teatro degli Arcimboldi di Milano, dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e del Teatro Antico di Taormina.

Alberto Urso è atteso il 12 maggio a Milano e il 18 maggio a Roma. Il 24 luglio si esibirà nella magica cornice del Teatro Antico per l’unica data in Sicilia. Le date del tour sono in continuo aggiornamento e nuovi appuntamenti potrebbero essere aggiunti prossimamente.



Ad accompagnare Alberto nel suo show live ci sarà una grande orchestra. I biglietti per assistere ai tre concerti di Alberto Urso sono disponibili dalle ore 14.00 di oggi, venerdì 24 gennaio, su TicketOne, solo online e via call center. La vendita nei punti fisici dell’intera penisola partirà venerdì 31 gennaio alle ore 11.00.

Qui sotto i prezzi dei biglietti, data per data, suddivisi per settore. I prezzi della data di Milano vanno dai 34 euro della seconda galleria ai 59 euro della platea bassa; per Roma si parte da 34 euro per un posto nella seconda galleria oppure nella galleria laterale e si arriva a 59 euro per un biglietto nel settore della platea.

Per quel che riguarda Taormina, i prezzi dei ticket partono dai 30 euro della cavea non numerata per arrivare ai 69 euro per un posto nella platea numerata; la tribuna numerata è in vendita a 65 euro e la cavea numerata a 49 euro.

Alberto Urso a Milano, Teatro degli Arcimboldi (12 maggio 2020) – i prezzi dei biglietti

Platea Bassa Intero

€ 59,00

Platea alta Cat 1 Intero

€ 52,00

Platea alta Cat 2 Intero

€ 45,00

I Galleria Intero

€ 40,00

II Galleria Intero

€ 34,00

Alberto Urso a Roma, Auditorium Parco della Musica (18 maggio 2020) – i prezzi dei biglietti

Platea I Settore Intero

€ 59,00

Platea II Settore Intero

€ 52,00

Prima Galleria I Settore Intero

€ 45,00

Prima Gall I Set con Balaustra Visibilità Ridotta Intero

€ 45,00

Prima Galleria II Settore Intero

€ 40,00

Prima Gal II Set con Balaustra Visibilità Ridotta Intero

€ 40,00

Seconda Galleria Intero

€ 34,00

Seconda Galleria con Balaustra Visibilità Ridotta Intero

€ 34,00

Galleria Laterale 7 Intero

€ 34,00

Galleria Laterale 7 Balaustra Visibilità Ridotta Intero

€ 34,00

Alberto Urso a Taormina, Teatro Antico (24 luglio 2020) – i prezzi dei biglietti

Platea Numerata Intero

€ 69,00

Tribuna Numerata Intero

€ 65,00

Cavea Numerata Intero

€ 49,00

Cavea Non Numerata Intero

€ 30,00

Le date del tour di Alberto Urso

12 maggio 2020: Milano, Teatro degli Arcimboldi

18 maggio 2020: Roma, Auditorium Parco della Musica

24 luglio 2020: Taormina, Teatro Antico

Biglietti disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne.