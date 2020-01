Android 10 finale su ASUS ZenFone Max Pro (M1): proprietari al settimo cielo

Le notizie che stiamo per dare ai possessori dell’ASUS ZenFone Max Pro (M1) sono ottime, e riguarda la distribuzione dell’aggiornamento in versione finale di Android 10 per i loro dispositivi. Come riportato su XDA Developers, l’upgrade è in fase di rilascio in Francia e India (territori differenti, che pertanto offrono buone garanzie per quanto riguarda la copertura in generale della distribuzione), quindi con ogni probabilità anche gli utenti italiani ne beneficeranno a stretto giro. In ogni caso, se avete un po’ di dimestichezza col mezzo, nulla vi vieta di portarvi avanti con il tempo e di scaricare il pacchetto da questa pagina, per poi procedere all’installazione manuale a bordo del vostro ASUS ZenFone Max Pro (M1).

Se siete appassionati di modding, potrete anche scaricare lo zip, da flashare tramite la recovery modificata TWRP (operazione che sentiamo di sconsigliare a chi non è particolarmente esperto di queste pratiche, che possono rivelarsi estremamente dannose per gli smartphone quando non messe in pratica a dovere). Il pacchetto risponde alla sigla ‘17.2017.1911.407‘, e pesa all’incirca 1.6GB. Sono tante le novità associate ad Android 10, e che finalmente potrete assaporare nell’ambito del vostro ASUS ZenFone Max Pro (M1), come il tema scuro di sistema (ottimo per risparmiare preziosa batteria quando a corto di carica residua, oltre che per far riposare gli occhi all’occorrenza), le gesture di navigazione e degli strumenti di ‘Benessere Digitale‘ ottimizzati per l’occasione.

Come potete vedere, avete tutto l’occorrente per sbizzarrirvi fin da subito con Android 10 sul vostro ASUS ZenFone Max Pro (M1), restando in attesa che l’OTA venga a bussare anche agli utenti italiani tramite l’apposita notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento (che, a questo punto, non dovrebbe tardare ad arrivare). Cosa deciderete di fare? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.