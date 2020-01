A Non è l’Arena all’entrata di Skioffi vi spiego perchè Massimo Giletti mi ha chiesto di uscire

Domenica sono stato invitato da Massimo Giletti nella sua “Non è l’Arena” su La7. Declino parecchie proposte di fare opinionista in TV, ma questa trasmissione mi piace, la guardo quando riesco e mi ci sono sempre trovato bene.

Nel viaggio in treno per andarci, di fronte a me c’era un ragazzo con i capelli corti, tinti di biondo, che ho scoperto poi essere il manager di Skioffi ma che non si è presentato. In seguito mi dirà che è un tipo riservato.

Appena arrivato agli studi ho visto le ragazze della redazione un po’ allarmate e mi hanno portato immediatamente nel camerino di Massimo. Non era mai accaduto. Non prepariamo nulla lui ed io, e questo mi piace. Giletti era insieme ai suoi autori e mi ha detto di avere un grande problema, perché un’ora prima Skioffi (eliminato il giorno prima da Amici) aveva detto che se c’ero io lui non sarebbe entrato nello studio. Ho immediatamente detto a Massimo:

“Nessun problema, fammi anticipare il rientro a Bologna e parto subito”

Massimo ha replicato che assolutamente era improponibile che me ne andassi. Così gli ho proposto di chiedermi di uscire dallo studio quando sarebbe dovuto entrare Skioffi. Lui mi ha ringraziato, ha però aggiunto che io sarei uscito sì, ma che dovevo rimanere dietro le telecamere perché alla fine mi avrebbe chiesto un parere su questo ragazzo. Così è stato e nel video che ho montato ci sono questi due momenti.

Lunedì avevo già letto sul web delle critiche nei confronti di Giletti perché mi aveva fatto uscire dallo studio. Poi, all’inizio della diretta del Barone Rosso, sono cominciati ad apparire commenti contro il comportamento di Massimo. Così l’ho chiamato in diretta per mettere a tacere questa opinione, chiarendo che eravamo d’accordo.

Nel video c’è la telefonata integrale.

Il viaggio di ritorno l’ho fatto sempre col manager di Skioffi e abbiamo parlato, questa volta…

