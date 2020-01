Come nessuna la fotocamera del Samsung Galaxy S20 Ultra: i dettagli del giorno

Sono arrivate le certificazione FCC per i Samsung Galaxy S20 e S20 Plus, ma non ancora per il Samsung Galaxy S20 Ultra, il device del trio che più degli altri due, senza volerli sminuire, sta catturando l’attenzione degli appassionati. Un altro importante indizio è appena stato divulgato da Ice universe su Twitter, proprio relativamente al modello più performente. Il telefono monterà una fotocamera da 108MP con quasi nessun ritardo nell’atto dello scatto. I dettagli saranno incredibili, e, cosa più importante, l’HDR verrà attivato automaticamente.

Il Samsung Galaxy S20 Ultra, insieme ai Samsung Galaxy S20 e S20 Plus, sarà presentato l’11 febbraio. Sappiamo che chi procederà subito al pre-ordine dei Samsung Galaxy S20 Ultra e S20 Plus riceverà in omaggio le nuove Galaxy Buds+, anche se ancora non sappiamo in quali mercati verrà attivata la promozione. Per quanto riguarda le dimensioni generali, il Samsung Galaxy S20 misurerà 151 x 73 x 7,7 mm (il modulo fotografico avrà dimensioni di 151 x 73 x 7,7 mm), l’S20 Plus 161 x 69 x 7,7 mm (il modulo fotografico 35 x 21 x 1 mm) e l’S20 Ultra 166 x 76 x 8,9 mm (con modulo fotografico di 45 x 30 x 2 mm). Ormai ci sono pochi dubbi (semmai ce ne siano mai stati) sulla bontà del comparto fotografico del Samsung Galaxy S20 Ultra, che adotterà l’ormai noto sensore ISOCELL Bright HMX da 108MP, prodotto in collaborazione con Xiaomi.

Non vogliamo ridurre tutto il discorso a questo, ma basti sapere quel che ci ha comunicato stamane Ice universe, che ha rivelato anche altri particolari non di poco conto (velocità di scatto impressionante, dettagli sopraffini e HDR automatico). Mancano all’incirca un paio di settimane all’11 febbraio: tenete ancora duro, a breve conosceremo davvero a fondo i prossimi top di gamma del colosso di Seul. Nel caso in cui vogliate farci altre domande non esitate a farlo attraverso il box dei commenti in basso.

Galaxy S20 Ultra, 108MP shooting with almost no delay, rich details, and importantly, it can automatically turn on HDR. — Ice universe (@UniverseIce) January 27, 2020