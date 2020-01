Al Grande Fratello Vip 2020 vanno in scena le ex da Serena Enardu a Barbara: anticipazioni 24 gennaio

Mancano poche ore alla sesta puntata del Grande Fratello Vip 2020 che dopo lo speciale dedicato ai papà e dintorni, questa sera si occuperà di nuovo di questioni di cuore. Le polemiche non mancano sui social soprattutto da quando si è scoperto che nella nuova puntata del reality rivederemo Serena Enardu. Dopo il suo tentativo di entrare nella casa, fallito per volere del pubblico, la sarda ha fatto il suo appello all’ex Pago ma senza ottenere molto. Alfonso Signorini questa volta ci riprova forte dell’intervento della scorsa settimana di Miriana Trevisan e del ritrovato equilibrio del cantautore, come andrà questa sera l’incontro tra i due? Pago e Serena Enardu regaleranno al pubblico il lieto fine o, come tutti sperano, l’ex tronista riceverà un altro due di picche?

Chi il due di picche lo ha ricevuto davvero è Licia Nunez. A quanto pare la fidanzata Barbara è stufa di vederla rimuginare sulla sua ex Imma Battaglia e così nelle scorse ore ha deciso di usare i social per prendere le distanze da lei e lasciarla ufficialmente. In particolare, si legge nel suo messaggio:

“Da quando sei entrata nella casa del gf non è mai stato facile capire i tuoi racconti… ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso.“

Toccherà al conduttore di questo Grande Fratello Vip 2020 prendere le redini della puntata entrando in casa e rivelando a Licia Nunez quello che sta accadendo all’esterno, a quel punto come reagirà l’attrice? Il popolo del web è già pronto a scommettere che lei possa farsi consolare da Rita Rusic, sarà davvero così?

Nella sesta puntata del programma non mancheranno le novità a cominciare dall’analisi della settimana e finendo alle nomination anticipate che donne e uomini, divisi in due gruppi, hanno già fatto in parte in maniera palese e in parte no. Chi saranno i nominati della settimana e, soprattutto, chi uscirà tra Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana? Proprio i due sono finiti in nomination lunedì scorso e questa sera riceveranno una serie di sorprese fino a quando uno di loro non lascerà la casa.

Sull’uscio rimane fermo Patrick Ray Pugliese che potrebbe rientrare in casa per chiarire alcune discussioni a cominciare da quella con Barbara Alberti. Cos’altro succederà?