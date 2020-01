Grande Fratello Vip 2020 fa bis e lancia i nuovi concorrenti: Serena Enardu sarà tra questi? Anticipazioni 10 gennaio

Buona la prima? Insomma, ma Alfonso Signorini non si ferma e lancia il suo Grande Fratello Vip 2020 bis. Anche questa sera il reality andrà in onda a poche ore, è il caso di dirlo, dalla prima puntata che ha raccolto il 20% di share ma un milione di spettatori in meno rispetto ad una replica del film Heidi, gli italiani forse sono stufi di questi reality? La verità arriverà solo domani mattina quando i dati degli ascolti saranno resi noti e scopriremo se Alfonso Signorini e i suoi la spunteranno contro Milly Carlucci e il nuovo Il Cantante Mascherato che prenderà il via su Rai1 proprio questa sera.

Lo scontro sarà duro per il giornalista soprattutto alla luce del “primo flop” registrato mercoledì scorso ma non bisogna mai fasciarsi la testa prima del tempo e così questa sera il Grande Fratello Vip 2020 tornerà in onda con un’altra “prima puntata” in cui entreranno in casa nuovi concorrenti e conosceremo il verdetto sulla sorte di Serena Enardu.

Tante ancora le sorprese e le novità per gli inquilini della casa, a cominciare dai nuovi concorrenti che faranno ingresso nella casa, ben nove, che si aggiungono ai 15 già entrati: Fernanda Lessa, Elisa De Panicis, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez. Saranno loro a completare il quadro dei concorrenti di questa affollata edizione del reality ma gli occhi sono tutti puntati proprio sulla sarda.

L’ex tronista ha rinunciato alla sua storia d’amore con Pago durante Temptation Island Vip la scorsa estate ma sembra proprio che le discussioni e la rottura hanno lasciato spazio ad un alito di speranza che potrebbe palesarsi proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico è chiamato a votare per dire la sua sulla possibile entrata in casa della tronista scegliendo se farle avere, come da lei richiesto, un ulteriore faccia a faccia con l’ex compagno per risolvere i dubbi rimasti irrisolti. La sorella ha iniziato una campagna social a suo favore ma in molti non vogliono rovinare l’esperienza di Pago in tv a causa della sua ex, non dopo quello che lei le ha fatto durante il reality estivo.

Pago e Serena: c’è ancora molto da chiarire sulla loro storia.

Cosa succederà questa sera?⚡️ STAY TUNED! pic.twitter.com/QXqS3Wbpk4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2020

Come sempre ci sarà spazio per i momenti migliori di questi giorni anche se attualmente i vip stanno ancora prendendo confidenza con la casa e con il resto degli inquilini. Quali altri temi saranno sviluppati da Signorini in questa seconda puntata? Lo scopriremo dalle 21.30 su Canale5 e in streaming sul sito MediasetPlay raggiungibile CLICCANDO QUI.