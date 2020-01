Le più belle serie TV tratte dai libri di Stephen King

Stephen King è uno degli scrittori horror più celebri al mondo, i cui libri hanno venduto oltre 500 milioni di copie. Una delle passioni di King è la sceneggiatura, infatti nel corso degli anni ha adattato molti suoi lavori alla televisione e al cinema, creando diverse serie TV di grande successo. In questa piccola guida ti proponiamo le serie televisive più belle tratte dai libri di Stephen King, tuttavia se vuoi vederle devi soltanto sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, per accedere alla piattaforma Prime Video dove trovare le migliori serie TV di Stephen King.

Stephen King mini series: gli anni ’90

Gli adattamenti per il piccolo schermo dei romanzi horror e thriller di Stephen King iniziano negli anni ’90. Una delle prime serie TV tratte dai libri del famoso scrittore è It, dove il protagonista è interpretato da Tim Curry, che si cimenta con la figura del clown pazzo. Si tratta di appena due episodi, tuttavia la produzione ebbe molto successo, terrorizzando letteralmente milioni di spettatori. Qualche anno più tardi arriva anche un’altra miniserie, Tommyknockers, che propone una versione televisiva del celebre libro Le creature del buio.

Gli anni ’90 rappresentano un grande momento professionale per Stephen King, che oltre ai best seller cartacei firma diverse serie TV. Nel 1994 ci sono i 4 appuntamenti con L’ombra dello scorpione, un programma dove lo stesso King decide di fare un regalo ai suoi fan, partecipando nei panni del personaggio Teddy Weizak. Tre anni dopo viene proposta una serie TV basata sul capolavoro Shining, dopo alcune polemiche giunte in seguito al film di Stanley Kubrick. Infatti, queste 6 puntate riescono a rendere giustizia al libro, sviscerando con maggiore ricchezza di dettagli l’avvincente trama dell’horror.

La chiusura della decade avviene con la serie TV La tempesta del secolo, prodotta dalla ABC nel 1999 e suddivisa in 3 episodi. Nel cast ancora una volta lo stesso Stephen King, che firma la sceneggiatura, accompagnando sul set gli attori inglesi Colm Feore, Tim Daly e Jeffrey DeMunn. La serie venne trasmessa anche in Italia, nello specifico su Rai 2, che ripropose le 3 puntate ovviamente in un orario notturno adatto a un pubblico adulto. Le riprese in questo caso vennero realizzate nel Maine, per rispecchiare l’ambientazione del libro, con alcune esterne a San Francisco e in Canada.

Stephen King: serie TV dal 2000 ad oggi

Tra le serie TV più belle tratte dai libri di Stephen King, nel 2002 arriva Rose Red, un’altra miniserie composta da 6 episodi, scritta come sempre da King con la direzione di Craig Baxley. Protagonista della vicenda la casa stregata di Rose Red, mentre un gruppo di persone sensitive e la psicologa Joyce Reardon cercano di scoprire l’origine degli strani eventi che infestano l’abitazione. Una curiosità interessante è il primo lancio del progetto con Steven Spielberg, tuttavia dopo una serie di divergenze tra i due il film venne accantonato, per poi trovare sbocco con il finanziamento della ABC.

Quello stesso anno viene mandata in onda la serie TV The Dead Zone, ma in questo caso non si tratta di una miniserie, infatti vengono realizzate ben 6 stagioni per un totale di 80 episodi. Il successo è grande, suscitando l’attenzione di molte emittenti che comprano i diritti di distribuzione, tra cui anche la Rai che ripropone la serie TV in Italia nel 2003. Successivamente venne trasmessa anche su Rai 4 e dalla Fox, tramite il servizio digitale terrestre e il satellitare. L’ultima stagione di The Dead Zone va in onda nel 2007 negli Stati Uniti, sempre su TNT, mentre in Italia arriva nel 2009.

Nel 2006 otto puntate portano il terrore nelle case di tutto il mondo, con la rappresentazione televisiva di Incubi e deliri, in cui vengono convogliati i racconti di 3 romanzi di Stephen King. Questa volta la serie TV viene trasmessa da TNT, che propone ai suoi telespettatori 5 episodi tratti dal libro Incubi e deliri, 1 dal romanzo horror A volte ritornano e 2 dai racconti di Tutto è fatidico, per una durata di circa 40 minuti per ogni puntata.

Le ultime serie TV realizzate dai libri di Stephen King

Dal romanzo Colorado Kid di Stephen King, nel 2009 viene girata la serie TV Haven, della quale si registrano 5 stagioni e un totale di 78 episodi. Tra gli attori figurano Emily Rose, Lucas Bryant ed Eric Balfour, mentre lo sceriffo Wuormos è interpretato da Nicholas Campbell. La storia è sul mondo del soprannaturale, con un agente dell’FBI che deve fare i conti con le attività paranormali della cittadina di Haven, nel tentativo di aiutare la polizia locale a catturare un pericoloso evaso.

Una miniserie tratta da un romanzo di Stephen King arriva anche nel 2011, quando vengono trasmesse le due puntate di Mucchio d’ossa, presentata al pubblico in Italia da Rete 4 con protagonista Pierce Brosnan. Nel 2013 viene realizzata la serie TV in 3 stagioni Under The Dome, tuttavia a causa dei bassi ascolti dell’ultima stagione viene cancellata dalla CBS. La storia vedeva un’immensa cupola che racchiudeva una cittadina, creando una misteriosa forza che bloccava gli abitanti all’interno.

Nel 2017 l’ultima serie TV basata su un lavoro di Stephen King, The Mist, ovvero La Nebbia, che appare con una stagione e 10 episodi. Nel cast Alyssa Sutherland e Morgan Spector, mentre la storia vede i superstiti di un’improvvisa nebbia tossica cercare di convivere, nonostante emergano difficoltà e un’oscura presenza continui ad aggirarsi tra loro. Dal 2018 è in onda la serie TV tratta da un libro di Stephen King Castle Rock, ancora in produzione e arrivata alla seconda stagione con 20 puntate.



Dove guardare le serie TV di Stephen King? Scopri Amazon Prime Video

Se vuoi assistere alle serie TV di Stephen King, con Amazon Prime Video puoi farlo, ti basta sottoscrivere un abbonamento al servizio on demand incluso del pacchetto Prime di Amazon. Effettuando l’iscrizione è possibile accedere a un catalogo con tantissimi film, documentari e serie TV, oltre ai contenuti originali Amazon e alle risorse per bambini. Il servizio di streaming prevede un costo legato all’abbonamento Prime, quindi di 3,99 euro al mese oppure 36 euro l’anno, entrambi con 30 giorni di prova gratuiti.

Una volta registrato puoi entrare nella piattaforma, per vedere le serie TV di Stephen King su Smart TV, tablet, smartphone, TV con dongle o TV Box, lettore Blu-Ray o dalla console di videogioco, tra cui la Playstation 4 e la Xbox One. La qualità di risoluzione è elevata, fino a 4K con tecnologia HDR nei dispositivi compatibili, in più scaricando l’app per Android e iOS sono comprese tante funzionalità aggiuntive, per conoscere la trama e leggere le biografie originali delle serie horror più famose del mondo.