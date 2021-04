La serie Amazon Them è riuscita a spaventare anche un maestro del terrore come Stephen King. Il celebre autore di romanzi come It e Carrie ha condiviso su Twitter il suo commento a freddo dopo aver visto il primo episodio della serie antologica horror, disponibile su Prime Video dal 9 aprile (qui la nostra recensione).

Le oltre 80 opere letterarie di King sono state adattate sul piccolo e grande schermo in moltissime versioni; lo stesso scrittore è anche apparso in diversi camei, l’ultimo dei quali in It – Capitolo II. La serie Amazon Them, sebbene possa sembrare uno spin-off dellhorror psicologico Us, diretto di Jordan Peele, perché ne condivide alcuni elementi, racconta il razzismo attraverso la paura. Siamo negli anni Cinquanta, nell’epoca della Grande Migrazione: una famiglia afroamericana si trasferisce dal Sud nell’assolata California per lavorare nell’industria e rifarsi una vita. Ma la casa in cui abitano nasconde presenze demoniache pronte a cacciarli. Oltre a queste forze interne, la famiglia dovrà anche gestire l’indifferenza e la crudeltà del suo vicinato, costituito da bianchi ricchi, viziati e cattivi.

“Il primo episodio mi ha terrorizzato a morte – e sono uno che non si spaventa facilmente”, ha scritto Stephen King su Twitter. “Bonus: se non avete mai visto un gruppo di donne bianche estremamente raccapriccianti in abiti anni ’50, ora avrete occasione di farlo.”

Lo scrittore è un gran appassionato di serie tv e più volte ha espresso i suoi pareri sui social: da Servant, produzione Apple TV+ firmata M. Night Shyamalan a Mr. Mercedes della NBC, King è in attesa del debutto di Lisey’s Story, nuovo adattamento di uno dei suoi romanzi che lo vede pienamente coinvolto nel progetto.

Se volete seguire il suggerimento di Stephen King, la serie Amazon Them è disponibile sulla piattaforma Prime Video con tutti e dieci gli episodi della prima stagione.