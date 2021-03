Il Talismano di Stephen King sarà l’ennesimo titolo dello scrittore a diventare un format tv. Stavolta a metterci il cappello è Netflix, che ha affidato la produzione esecutiva della serie ai creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, acclamati dalla critica e dal pubblico per il loro lavoro sulle tre stagioni del mistery drama, di cui è attualmente in produzione un quarto capitolo. Ma sarà anche la Amblin Television di Steven Spielberg a realizzare la serie presso i Paramount Television Studios: una collaborazione tra pezzi da novanta per adattare il libro in una storia a episodi.

Il Talismano di Stephen King, co-scritto insieme a Peter Straub, racconta la storia di Jack Sawyer, un ragazzino di 12 anni che parte per un viaggio epico per salvare la madre in fin di vita: il protagonista è alla ricerca del Talismano, una potente reliquia che può guarire sua madre ma, come apprenderà durante il suo viaggio, anche salvare il mondo. Il rocambolesco percorso di Jack Sawyer incrocia due realtà parallele, l’America così come tutti la conosciamo e il suo omologo del mondo fantastico, i Territori.

Da esperti del Sottosopra di Hawkins, Matt e Ross Duffer sembrano la scelta migliore per l’adattamento de Il Talismano di Stephen King e Peter Straub. Oltre ai due creatori della serie Netflix, dalla scuderia di Stranger Things arriva anche lo scrittore e produttore esecutivo Curtis Gwinn (già autore anche di The Leftovers e The Walking Dead), che firmerà la sceneggiatura della serie e farà da showrunner del progetto. Netflix co-produrrà in associazione con la Amblin TV di Spielberg e Paramount TV Studios, secondo quanto risulta a Deadline. Lo stesso King dovrebbe figurare come produttore esecutivo.

Netflix non ha ancora annunciato il progetto ma sembra ormai certo che Il Talismano di Stephen King sia destinato a diventare una serie presso lo streamer, dopo il tentativo fallito di TNT che aveva iniziato lo sviluppo di una miniserie senza portarlo a termine. King possiede i diritti cinematografici del suo romanzo dal 1982, due anni prima che il libro fosse pubblicato, ma finora non li aveva mai ceduti per un adattamento.