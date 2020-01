Bon Iver al Forum di Assago nel 2020: prezzi dei biglietti in prevendita

Bon Iver al Forum di Assago, per un’unica data in Italia in programma a novembre. Il concerto si terrà il 9 novembre 2020 al Mediolanum Forum e i biglietti per assistere all’evento saranno disponibili in prevendita dal 24 gennaio alle ore 10.00 su TicketOne.

Sei mesi dopo il concerto-evento al Castello Scaligero di Villafranca di Verona i fan italiani dei Bon Iver possono contare su un nuovo appuntamento dal vivo. L’ultima volta hanno dovuto attendere sette anni il loro ritorno in Italia, questa volta non passerà così tanto.

I Bon Iver annunciano un concerto in programma nella penisola nel periodo autunnale, un unico grande evento dal vivo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) che per una notte accoglierà le note indie folk della creatura artistica di Justin Vernon, che dal freddo Wisconsin ha conquistato il mondo con le sue melodie mitologiche e primordiali.

In primavera, il gruppo Bon Iver tornerà in concerto in Europa: l’Italia è esclusa dalla prima tranche del tour nel continente ma non da quella autunnale, dove è presente con un unico concerto a Milano. Sarà quindi l’occasione per ascoltare dal vivo i, i l’ultimo disco uscito ad agosto e candidato a tre Grammy dopo i due già vinti da Bon Iver nel 2012.

i, i – L’ultimo album

i, i è il titolo del loro quarto album, l’ultimo rilasciato in ordine di tempo, registrato in Texas al Sonic Ranch, a 1500 miglia da quel Wisconsin da dove tutto ha avuto inizio.

Con quel progetto ha avuto inizio per il gruppo una nuova stagione. For Emma, Forever Ago si deve all’inizio del 2008 e Justin Vernon apparve come uno dei più talentuosi cantautori della sua generazione lavorando ad un suono completamente nuovo. Quattro anni dopo, con Bon Iver, Bon Iver il clima era diverso: si avvertiva freschezza, speranza, linfa e movimento.

Nel 2016 è stato pubblicato 22, A Million, un disco che il gruppo aveva definito “il nostro disco di pazza energia estiva”. Ora il gruppo chiude il ciclo si chiude con i,i, un disco più intimo e riflessivo.

“Sembra il nostro lavoro più adulto, il più completo”, è il commento di Justin Vernon. “È come quando attraversi tutta una vita, quando il sole inizia a tramontare e allora inizi a guardare in prospettiva”.

E ancora: “Il titolo del disco può voler dire qualunque cosa rappresenti per voi o per me. È un disco sull’identità. Quanto sia importante o inutile essere sé stessi, quanto in verità siamo tutti connessi”.

Biglietti in prevendita per Bon Iver a Milano

I biglietti per Bon Iver a Milano saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 10.00 del 24 gennaio 2020 a partire da 31 euro per un posto nell’anello C. La tribuna A numerata è disponibile al prezzo di 51 euro mentre la Tribuna Gold Numerata è in vendita a 46 euro. Per l’anello C frontale bisognerà pagare un biglietto di 36 euro mentre il parterre in piedi è disponibile per l’acquisto al prezzo di 41 euro. Ai prezzi indicati per i singoli settori va aggiunto il diritto di prevendita.

Di seguito i prezzi:

Tribuna A numerata: 51 euro + d.p.

Tribuna gold numerata: 46 euro + d.p.

Anello B: 41 euro + d.p.

Anello C frontale: 36 euro + d.p.

Anello C: 31 euro + d.p.

Parterre in piedi: 41 euro + d.p.