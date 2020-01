Fotocamera smartphone da 256MP? Presumibilmente battuti i 108MP di Samsung

Pensavate davver che la fotocamera smartphone da 108MP fosse un record assoluto difficilmente superabile? In realtà la tecnologia ha fatto presto ad andare oltre, visto che potrebbe essersi spinta addirittura fino ai 256MP. Come riportato dal sempre ben informato portale ‘gizchina.com‘, su Weibo, il social network cinese che non ha certamente bisogno di presentazioni, ha fatto la sua comparsa l’immagine dell’interfaccia di scatto di un famigerato dispositivo con sensore da 256MP. La modalità di scatto in questione prenderebbe il nome di ‘256MP ultra-clear camera’.

Ci piacerebbe dirvi di quale smartphone si tratti, o comunque chiarire se si parla di un vero e proprio sensore da 256MP o di alcuni algoritmi di interpolazione che permetterebbero, attraverso il proprio lavoro, di arrivare a quella risoluzione così pazzesca, ma non ci è possibile purtroppo (non sono stati divulgati dettagli tali da potercelo permettere, nè tanto meno ipotizzare). Certo è che la guerra ai MP per la fotocamera smartphone non si concluderà con il sensore da 108MP prodotto da Samsung, questo è bene chiarirlo dal primo momento.

Siamo convinti che i produttori troveranno il modo di andare oltre, magari non fino ai 256MP di cui vi abbiamo parlato oggi (almeno non nell’immediato, il salto sarebbe davvero enorme senza nemmeno qualche passaggio intermedio), ma qualcosa ci dice che ne vedremo delle belle già nei prossimi mesi, o comunque per la fine dell’anno. Magari il MWC 2020 di Barcellona, tra le fiere tecnologiche più importanti in assoluto, saprà chiarirci di più circa la natura dell’immagine che vi proponiamo a seguire, e che sembrerebbe proprio identificarsi con l’interfaccia fotografica di una fotocamera smartphone da 256MP (volendo limitarsi a tradurre dal cinese). Voi pensate che un comparto del genere possa veramente tradursi in un cambio di passo decisivo?