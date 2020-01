Tra 1 o 2 mesi l’operatore unico Wind Tre ed un secondo virtuale low-cost

Si fa sempre più vicino il momento di assistere alla nascita dell’operatore unico Wind Tre anche lato consumer: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la situazione potrebbe diventare tale nel giro di un mese, al massimo due. Questa non è l’unica novità relativa a Wind Tre, che dovrebbe anche provvedere al lancio di un gestore virtuale secondario (in pieno stile TIM e Vodafone per quanto fatto con Kena Mobile e ho. Mobile).

L’obiettivo è quello di tenere testa alla concorrenza, proponendo tariffe vantaggiose, che scendano al di là del valore di mercato che invece avranno le offerte principali dell’operatore unico. Non è ancora possibile risalire al nome esatto che verrà utilizzato per definire Wind Tre lato consumer, anche se una prima ipotesi potrebbe riallacciarsi al dominio da poco registrato da VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l., vale a dire ‘wtre.it‘. Non date per assodata la notizia, visto che quanto suggerito dalla registrazione del dominio potrebbe anche non significare niente. Lo stesso dicasi per il gestore virtuale secondario di cui vi abbiamo parlato pocanzi: alcune imbeccate arrivano ancora dai dominio registrati (yolomobile.it, verymobile.it e vualàmobile.it), anche se ancora non sappiamo darvi indicazioni precise in merito.

Il gestore virtuale secondario dovrebbe operatore solo lato mobile, e proporre i propri servizi attraverso i canali di vendita autorizzati sparsi sul territorio nazionale (che immaginiamo coincidano con alcuni dei negozi Wind Tre designati anche per offrire questo genere di consulenza agli utenti interessati). Ribadiamo che non è il caso di lasciarsi troppo andare con la fantasia, invitandovi ad attendere la conferma ufficiale da parte della società competente per poter considerare la questione cosa fatta (non dovrebbe mancare molto). Voi che idea avete di tutta la vicenda? Lasciate un commento per farcelo sapere approfittando del box qui sotto.