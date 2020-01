Cast e personaggi di The New Pope, Jude Law e John Malkovich si danno battaglia dal 10 gennaio su Sky Atlantic

Arrivano cast e personaggi di The New Pope, in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e NOW TV il 10 gennaio in prima serata. La serie Sky Original creata e diretta da Paolo Sorrentino è il secondo progetto per la tv ambientato dal regista Premio Oscar® in Vaticano, ricreato nei suoi luoghi simbolo grazie a un certosino lavoro artigianale durato mesi per ricostruire la facciata e gli interni della Basilica di San Pietro, la Cappella Sistina, compresa la Pietà di Michelangelo.

La vicenda di The New Pope riparte dal coma di Pio XIII. Dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, il Segretario di Stato Voiello riesce nell’impresa di far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo pontefice sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. E capisce subito che sarà difficile sostituire il carismatico Pio XIII; sospeso tra la vita e la morte Lenny Belardo è diventato un Santo e sono ormai migliaia i fedeli che lo idolatrano alimentando un contrasto tra i fondamentalismi. La Chiesa intanto è sommersa da scandali che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie, e da minacce esterne che colpiscono i simboli della cristianità. In Vaticano niente è come appare.

Nel cast e personaggi di The New Pope torna Jude Law nei panni di Lenny Belardo. Il Papa americano, giovane e bello, pontefice infelice è in coma, vegliato giorno e notte da numerosi fedeli accorsi in laguna da tutto il mondo. Sperano in un suo risveglio, che ai medici sembra impossibile. Un sonno profondo ma misterioso. John Malkovich interpreta Sir John Brannox, un cardinale di nobili origini. Elegante, ironico e mondano vive – prigioniero della routine e di un segreto inconfessabile – in un castello, alle porte di Londra, circondato da un parco che è più grande di Città del Vaticano. E’ un uomo vanitoso e proprio per questo cederà alle lusinghe del cardinal Voiello che lo vuole Papa. Sarà Giovanni Paolo III, il teorico della via media, ma non accetterà mai la sua medietà rispetto a Lenny.

Silvio Orlando veste i panni del Cardinal Voiello, il Segretario di Stato. In bilico tra buoni sentimenti e giochi di potere, con l’arrivo del nuovo Papa dovrà gestire come spesso accade dentro le mura vaticane, scandali e minacce. Cécile de France interpreta Sofia Dubois, responsabile del marketing e della comunicazione del Vaticano. Brannox, il nuovo Papa, sembra esaudire le sue aspettative per risollevare l’immagine della Chiesa. Javier Cámara è il cardinale Gutierrez, uomo più vicino a Pio XIII. Dopo aver vinto sua personale battaglia con l’alcol, deve lottare contro una guerra più grande: quella con l’amore per Freddie, il ragazzo conosciuto in America che ora lo ha raggiunto a Roma e che ogni giorno pone Guitierrez davanti alle sue contraddizioni. Ludivine Sagnier interpreta Ester Aubry, fedele e devota a Pio XIII, resiste alle difficoltà economiche ma qualcosa nella sua vita sta per cambiare quando accetterà una proposta che le sconvolgerà la vita e la trasformerà.

Nel primo episodio di stasera, mentre il mondo è in attesa del risveglio di Pio XIII, il giovane Papa attende la sua operazione al cuore. La Chiesa, intanto, ha bisogno di un nuovo pontefice che la guidi verso la salvezza. Dopo una serie di imprevedibili e paradossali vicissitudini, Voiello giunge alla conclusione che il candidato perfetto è Sir John Brannox, un cardinale inglese di nobili origini che è semplicemente l’incarnazione della via media. Bisogna vedere se Sir John accetterà la sua proposta.

Nel secondo episodio, Voiello, Gutierrez, Sofia, Assente e Aguirre si recano in Inghilterra presso la tenuta di Sir John Brannox, nella speranza di convincerlo ad accettare il soglio pontificio. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo Papa, che nasconde una particolare fragilità, una ferita profonda che ha formato il suo carattere e lo ha fatto diventare un uomo dai mille segreti.

L’appuntamento con The New Pope è per stasera alle 21:15 su Sky Atlantic, che trasmetterà due episodi a cadenza settimanale.