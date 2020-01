Resident Evil 3 Resistance avrà mappe multiple? Le indiscrezioni sulla modalità online

Continua inarrestabile la marcia d’avvicinamento a Resident Evil 3, il nuovo capitolo della serie targata Capcom che omaggia l’originale approdato sul mercato ormai oltre vent’anni fa. È chiaramente una marcia che non lesina di certo sulla condivisione di dettagli con i fan della serie, che nel corso dei prossimi mesi avranno modo di constatare la bontà di un progetto che rappresenta già una garanzia.

Tanta la cura e l’attenzione riposta infatti dal team di sviluppo, che non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Basti pensare alla notizia di ieri, in cui abbiamo parlato delle tante sorprese pronte a prendere vita nel prossimo Resident Evil 3. Non un mero rifacimento insomma, con il pacchetto completo che includerà una modalità online in grado di offrire non poche soddisfazioni.

Resident Evil 3 Resistance all’insegna dell’abbondanza

E parliamo ovviamente della modalità Resistance, che in Resident Evil 3 potrebbe rappresentare ben più di un semplice contorno. Chiaro che il punto focale dell’esperienza ludica sarà come di consueto la modalità online, ma anche la feature dedicata al mondo online non sarà da prendere sotto gamba.

Anche gli addetti ai lavori ci stanno prestando non poca attenzione, con la stessa che sembra pronta a offrire location differenti. Ricordiamo che in Resistance una squadra di quattro giocatori dovrà opporsi a un “mastermind” il cui unico scopo sarà quello di sgominare la banda di sopravvissuti. Questo sarà possibile disseminando di trappole lo stage, con la squadra di quattro utenti che però potrà sfruttare dal canto suo le abilità peculiari di ogni personaggio per cavarsi d’impaccio.

Ovviamente al momento non siamo in grado di dire quante saranno effettivamente le mappe inserite nella modalità online, né se queste andranno a incrementare in numero, tramite eventuali DLC, in un secondo momento. I prossimi mesi risulteranno cruciali in tal senso, con le notizie che non mancheranno di accavallarsi, definendo quindi in maniera sempre più chiara la situazione.

Ricordiamo che Resident Evil 3 è atteso sul mercato a partire dal prossimo 3 aprile nelle edizioni per PS4, Xbox One e PC.

