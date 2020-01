Il remake di Resident Evil 3 riserverà molte più sorprese di Resident Evil 2

L’orrore di Resident Evil 3 è pronto a tornare a più di 20 anni dalla sua prima apparizione sulla mitica PSX. Il 3 aprile di quest’anno, Capcom lancerà infatti l’attesissimo remake del suo indimenticabile survival horror, terzo episodio di una saga che non ha certo bisogno di presentazioni. Tanto per gli appassionati di pixel e poligoni quanto per i non esperti, che magari hanno conosciuto Biohazard solo grazie alle trasposizioni cinematografiche con protagonista Milla Jovovich.

Qualsiasi sia stato il vostro primo contatto con le creature geneticamente modificate della Umbrella Corporation, è praticamente certo che in primavera potremo finalmente riabbracciare Jill Valentine, Carlos Oliveira e pure il malvagio Nemesis, per una riedizione destinata a PC, PlayStation 4 e Xbox One. Proprio come accaduto all’inizio del 2019 con Resident Evil 2, apprezzato tanto dallo zoccolo duro di appassionati quanto dai player più giovani, grazie al riuscito equilibrio tra tradizione e innovazione.

E se è vero che l’uscita di Resident Evil 3 è sempre più vicina, oggi arrivano nuove e interessanti informazioni sul remake dalle pagine del portale Gamepur. Stando alle parole dei produttori Masao Kawada e Peter J. Fabiano, il nuovo remake sarà infatti molto più denso di sequenze inedite e sorprese rispetto a quello del prequel. Ad esempio, potremo aspettaci incursioni mai viste del Nemesis durante la nostra fuga da Raccoon City, cittadina del mid-west americano fittizia ormai devastata dalla pandemia. Non solo, la software house di Osaka promette novità per l’indimenticato Brad Vickers e più in generale nella personalità degli altri personaggi, Carlos compreso – che viene descritto come più svogliato e dalla battuta sempre pronta.

A chiudere, gli sviluppatori di Capcom hanno svelato che i lavori sono completi al 90%, confermando che la data di uscita di Resident Evil 3 Remake su PS4, Xbox One e PC non subirà variazioni. Anche voi lo attendete al varco con una buona dose di eccitazione?