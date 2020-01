Problemi Vodafone OneNumber su Apple Watch: il responso degli esperti

Se avete un Apple Watch potrebbe essere capitato anche a voi di non riuscire ad attivare Vodafone OneNumber. Il forum di assistenza del gestore rosso pullula di segnalazioni a riguardo, tant’è che anche un moderatore, non potendo più ignorare l’enorme mole di richiesta, non ha potuto fare altro che confermare i problemi informando i clienti del fatto che il reparto tecnico è già a lavoro per una pronta risoluzione. Considerate che le prime segnalazioni fanno capo al 3 gennaio, e che è ormai passata una settimana dall’apertura del thread.

Per chi non lo sapesse (difficile visto che se siete finiti qui un motivo ci sarà, ma vogliamo comunque fornire tutte le spiegazioni del caso), Vodafone OneNumber è l’opzione tariffaria che consente di effettuare chiamate e navigare con il proprio numero di telefono ed il bundle associato da Apple Watch (se in possesso del modello cellular con eSIM). Vodafone OneNumber non prevede la vicinanza tra lo smartphone e l’orologio, ed è questo il suo grande vantaggio. Potrete godervi tutto mentre fate sport, viaggiate, lavorate o in bici: tutto tenendo le mani libere. L’offerta può essere attivata presso i rivenditori autorizzati del gestore rosso, sull’app MyVodafone, sul sito ufficiale del provider oppure anche alla prima accensione di Apple Watch, al prezzo di 5 euro al mese (il primo mese è gratuito).

Purtroppo non è possibile ovviare in alcun modo all’inconveniente (trattandosi di un problema di natura tecnica può essere risolto solo dagli esperti del settore, non da utenti privati): c’è da aspettare l’intervento di chi di dovere per riprendere ad attivare Vodafone OneNumber sul proprio Apple Watch con eSIM integrata. Speriamo di essere stati abbastanza chiari, restando a disposizione nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda specifica attraverso il box dei commenti in basso.