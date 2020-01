OM incontra Emanuele Bianco: Sotto La Torre Eiffel, il palco di Fabrizio Moro e i prossimi passi

Romano, classe 1993, Emanuele Bianco è cantautore, musicista e produttore. Il suo percorso artistico inizia da piccolo, quando si avvicina allo studio del pianoforte, all’età di soli cinque anni.

Nel 2013 fonda la Black Book Fam, un collettivo dai tipici connotati delle Fam americane, all’interno del quale circolano artisti e si esibiscono nuovi talenti. Dal 2014 al 2015 pubblica due EP ed un album con Influenze Negative, gruppo composto da Chabani e Neemia (rapper romano). Nel 2017 pubblica il suo primo disco solista dal titolo Io. In attesa del suo secondo album in studio, nel 2018 pubblica un EP di 5 tracce, Tears, Vol. 1.

Ad ottobre ha rilasciato i singoli Tu Sei, Buona Fortuna e Cara Sofia; ha aperto i concerti di Fabrizio Moro nei palasport.

Lo abbiamo incontrato!

Hai aperto alcuni concerti di Fabrizio Moro nei palasport. Come ci sei arrivato?

Tutto è iniziato da contatti in comune con i quali stavo lavorando. Ho fatto ascoltare i miei pezzi e sono piaciuti, poi un paio di settimane prima dell’inizio del tour di Fabrizio Moro, mi hanno detto chiesto: “Ma tu a live come sei messo?” Io comunque i miei live, in posti piccoli, li avevo fatti e mi hanno proposto di aprire alcune delle sue date nei palazzetti.

Quale è stata la tua prima reazione?

Gli ho detto: “Un po’ d’ansia ce l’ho”, però sapevo che era una possibilità unica quindi ne abbiamo parlato con calma nei giorni successivi.

Poi Moro lo hai conosciuto?

Sì ed è stato fighissimo, è un grande! L’ho conosciuto a Roma, il giorno del secondo concerto. Quello che mi ha colpito di lui è il suo modo di parlare: mi rassicura molto, sembra un fratello più grande.

L’ultimo singolo che hai rilasciato è Sotto La Torre Eiffel. Come è nata e perché la ambienti a Parigi?

Sotto La Torre Eiffel è nata di getto in una notte. C’è la Francia perché ho pensato: “Qual è la cosa più romantica che ti viene in mente quando parli d’amore?” Sicuramente un viaggio a Parigi per un bacio sotto la Torre Eiffel. Può sembrare scontato però è l’immagine perfetta.

Come testo è un po’ più semplice, forse, delle altre ma ho voluto farlo proprio perché secondo me era importante lasciare quella semplicità. A volte se vuoi lanciare un messaggio semplice devi anche parlare in modo semplice. Sotto la Torre Eiffel è un “mi manchi”, è inutile che faccio giri di parole. Quindi ho scelto di farla un po’ più diretta anche a livello testuale.

Tu Sei è una canzone d’amore dedicata alla tua ragazza, come ha reagito quando l’ha ascoltata?

Con lei ho un rapporto da socia e non è solo la mia ragazza ma anche la mia migliore amica. In realtà non gliel’ho fatta a sorpresa perché quando stavo scrivendo magari mi chiedeva: “Che stai scrivendo? Fa sentire”, quindi non gliel’ho tenuta nascosta ma è stata felice. Anche Buona Fortuna, ad esempio, non è che l’abbiamo scritta insieme però mi è stata molto accanto durante la fase creativa e mi ha dato suggerimenti.

A proposito di Buona Fortuna, a cosa ti sei ispirato per questo pezzo?

Buona Fortuna è ispirata ad una storia finita. Nella musica mi piace raccontare ciò che vedo e che vivo tutti i giorni e Buona Fortuna è nata dalla fine di una relazione di un mio amico.

Cara Sofia racconta invece tutt’altro…

Cara Sofia racconta di quella tappa intermedia che si vive nel percorso adolescenziale o di crescita personale. Si iniziano a capire i propri errori ma non si ha ancora la forza di accettarli. Spesso non ci rendiamo conto che le nostre esperienze, belle o brutte che siano, ci rendono quello che siamo ed è proprio grazie a loro che oggi possiamo cercare di essere persone migliori. Ognuno di noi ha la sua storia ed è unica e speciale così come è.

Come ti sei avvicinato alla musica?

Ho iniziato a suonare il pianoforte da autodidatta da piccolo, poi a 11 anni sono stato notato da un’insegnante che mi ha inserito in un circuito un po’ più classico. Ho fatto pianoforte e parallelamente ho scritto dei pezzi rap, ma con un mood sempre un po’ romantico e con il ritornello cantato. Infatti non sono mai stato visto come rapper dagli altri rapper, ero sempre un po’ quello “commerciale”. Ad un certo punto quest’anima pop si faceva sempre più forte e allora del rap ho tenuto la metrica, tipo Cara Sofia non è proprio il pop classico, anche Buona Fortuna.

Quali saranno i tuoi prossimi passi?

Sicuramente scegliere il nuovo singolo!