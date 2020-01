CR7 nel TOTY di FIFA Ultimate Team? Le indicazioni dalla Squadra della Settimana

Soltanto qualche giorno fa vi abbiamo riproposto sulle nostre pagine il filmato di EA che annunciava il TOTY di FIFA Ultimate Team. La selezione per la squadra dell’anno era particolarmente attesa da parte della community dei fan, che come sempre sono pronti a vere e proprie follie per ingaggiare nel proprio team i campioni del gioco.

Golosissime come sempre le proposte di Electronic Arts, che per il Team of the Year di FIFA Ultimate Team non si è fatta mancare niente, con i migliori atleti del pianeta che faranno la loro comparsa in campo. O, per meglio dire, niente o quasi. Che fine ha fatto CR7?

Ci sarà una carta speciale TOTY in FIFA Ultimate Team anche per CR7?

Il campione portoghese, ad un primo sguardo, parrebbe a questo giro essere stato escluso dalla selezione per la squadra dell’anno. L’attacco non lascia di certo a desiderare, infarcito com’è di stelle galattiche: si va infatti dal marziano Messi agli stratosferici Mbappè e Neymar. Un tris di nomi a cui è impossibile dire di no, e che giustamente trovano collocazione sul manto verde dell’undici iniziale del TOTY di FIFA Ultimate Team. È arrivato quindi il momento per CR7 di defilarsi e lasciare spazio al nuovo che avanza? Certo che no!

La tripletta (con condimento di assist) rifilata nel fine settimana al Cagliari preludeva alla sua inclusione all’interno della Squadra della Settimana. Una prestazione cristallina condita dall’hattrick non lasciava spazio a dubbi. E invece no.

Niente Team of the Week per CR7 in FIFA Ultimate Team questa settimana, una scelta che non può risultare casuale e che apre chiaramente a un’altra opportunità. Il campione portoghese a questo punto è tutt’altro che escluso dal Team of the Year, con il suo posizionamento che sembrerebbe essere stato semplicemente spostato dallo Starting XI, l’undici iniziale.

Non possono infatti esistere, in contemporanea nei pacchetti, due carte identiche di uno stesso calciatore, siano esse speciali o normali. La presenza nei Team of the Week rimuove momentaneamente la carta normale dai pacchetti, e lo stesso varrà per quelle TOTY, che non ammettono presenze di carte normal e IF.

Si tratta di supposizioni non confermate da Electronic Arts, le cui scelte sono tutt’altro che chiare. Possibile quindi che gli undici svelati finora siano solo la punta di un iceberg che nasconde altri campioni tutti da scoprire. Oppure, cosa da non escludere, CR7 farà la sua comparsa tra le SBC, le sfide creazione rosa. E in questo caso serviranno un bel po’ di milioncini di crediti per portarlo a casa.