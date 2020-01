TOTY per FIFA 20: ecco la squadra dell’anno ufficiale di FUT

Disponibile dallo scorso settembre, FIFA 20 ha portato anche per questa stagione il grande calcio virtuale nell’universo videoludico – qui per recuperare la nostra recensione. E lo ha fatto esibendosi su un po’ tutte le piattaforme attualmente in commercio, scendendo sui campi di PC, PlayStation 4, Xbox One e addirittura Nintendo Switch – con una edizione espressamente pensata per la console ibrida della casa di Super Mario. Il publisher Electronic Arts e gli sviluppatori di EA Sports hanno allora messo sul piatto tutta una serie di migliorie per la tradizionale formula di gioco e di novità mai viste, come ad esempio la modalità Volta Football, dedicata al calcio da strada e alla sua affascinante cultura street urban. Il tutto per sfidare a muso duro il rivale eFootball PES 2020.

Non solo, FIFA 20 punta tutto ancora una volta pure su FIFA Ultimate Team – FUT, per i fan -, vero e proprio fiore all’occhiello del longevo franchise sportivo. Un fiore che è definitivamente sbocciato nelle ultime ore, con EA Sports ad aver finalmente svelato in via ufficiale il TOTY, vale a dire la squadra dell’anno. Un undici di stelle che si traduce in carte imprescindibili per gli appassionati, da avere assolutamente nella propria collezione. A presentare la rosa in video – potete recuperare il filmato cliccando sul tasto Play poco più in alto in questo stesso articolo – è nientemeno che Virgil van Dijk, il campione olandese del Liverpool tra i principali candidati alla vittoria del Pallone d’Oro nel 2019.

EA Sports presenta un undici magico per FIFA 20

La squadra dell’anno di FIFA 20 è stata eletta tramite i voti di atleti, youtuber e giornalisti con il supporto della community del videogame, scegliendo naturalmente tra una rosa molto ampia di candidati disponibile sul sito ufficiale. In lista, noterete una predominanza di atleti che militano nel Liverpool, che lo scorso anno ha conquistato la Champions League e che sta attualmente dominando la stagione di Premiere League. A rappresentare la Serie A troviamo invece il solo De Ligt della Juventus – ribattezzata Piemonte Calcio nel gioco. Ecco la lista completa:

Sadio Mané – Liverpool

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – FC Barcellona

Kevin De Bruyne – Manchester City

Frenkie de Jong – FC Barcellona

N’Golo Kanté – Chelsea

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Virgil van Dijk – Liverpool

Matthijs de Ligt – Piemonte Calcio

Andrew Robertson – Liverpool

Alisson – Liverpool

Le speciali carte FUT del Team of the Year di FIFA 20 possono già essere utilizzate su ogni piattaforma che supporta tale modalità. Queste, come reso noto dal colosso di Redwood City, si contraddistinguono dalle altre perché sfoggiano delle immagini dinamiche. Non solo, vantano un prezioso boost permanente di +1 nel valore delle statistiche overall. E voi, avete votato per il TOTY? Quali calciatori avevate scelto? Fatecelo sapere nei commenti più sotto!