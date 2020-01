Smartphone HiSense con display e-ink a colori, il primo della storia

Se ne stanno vedendo di tutti i colori al CES 2020 di Las Vegas, tra cui anche lo smartphone HiSense con display e-ink a colori. La speciale tecnologia di cui lo smartphone è dotato gli permette di garantire un refresh rate più alto rispetto alle generazioni precedenti di device e-ink, ed al contempo un’immagine in riproduzione più viva. HiSense non è nuovo in slanci del genere: parliamo di un OEM altamente specializzato in prodotti del mondo dell’entertainment (smart TV in primis, come anche condizionatori d’aria di un certo successo e contraddistinti da una buona economicità), che aveva già presentato non troppo tempo fa il dispositivo HiSense A5, con schermo in bianco e nero.

Probabile questo nuovo terminale prosegua su questa linea, offrendosi anche ad un prezzo competitivo. Come riportato da ‘phone.cnmo.com‘, il produttore non si è ancora premurato di divulgare i dettagli relativi alla commercializzazione di questo nuovo dispositivo dotato di schermo e-ink a colori, anche se la tecnologia apre a scenari interessanti. Il device dovrebbe avere un prezzo aggressivo, e quindi attestarsi nella fascia bassa del mercato. Le innovazioni mostrate al CES 2020 di Las Vegas non si stanno facendo attendere. OnePlus ha già dato in pasto al pubblico il suo Concept One, dispositivo dotato di uno speciale vetro elettrocromico capace di nascondere le fotocamera posteriore e di garantire un filtro polarizzatore per l’ottenimento di scatti più dettagliati anche al di sotto della luce del sole.

Sorprese a non finire al Consumer Electronic Show di quest’anno, che speriamo possano culminare in altrettanti prodotti interessanti ed all’avanguardia (di cui non mancheremo di tenere traccia). Fateci sapere, nel frattempo, cosa ne pensate dello smartphone HiSense con schermo e-ink a colori lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.