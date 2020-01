Batoste per chi usa il cellulare alla guida: verso il nuovo Codice della Strada

Farsi beccare con il cellulare alla guida non solo è molto pericoloso, ma anche potenzialmente costoso: il nuovo Codice della Strada, come già vi avevamo accennato a luglio scorso, prevede un serio inasprimento delle pene. La Camera si sta accingendo ad analizzare per poi mettere ai voti una lunga sfilza di modifiche che dovrebbero contribuire in maniera decisiva ad ottimizzare la sicurezza degli spostamenti stradali. Per prima cosa sono in aumento le sanzioni pecuniarie per quelli che vengono pizzicati con il cellulare alla guida: le multe previste passeranno dagli attuali 422 ai prossimi 1697 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi (se recidivi, ovvero se colti in fragrante di infrazione per la seconda volta consecutiva nell’arco di un arco temporale ravvicinato e prestabilito).

Non solo multe pecuniarie per il cellulare alla guida: le nuove misure per l’incremento della sicurezza stradale

Come riportato da ‘tuttoandroid.net‘, Raffaella Paita (Iv) si sta battendo in prima persona per incentivare l’approvazione delle proposte da parte di Montecitorio, d’accordo anche con Sergio Battelli (M5s), presidente della Commissione Politiche Ue (non vediamo come non essere d’accordo con l’inasprimento delle pene, visto quanto a cuore dovrebbe essere la salvaguardia di vite preziose). Il nuovo Codice della Strada, insieme all’inasprimento delle sanzioni pecuniarie che pure rappresenteranno un grosso deterrente per coloro che sono soliti utilizzare il cellulare alla guida, prevede, per migliorare la sicurezza stradale, l’obbligo delle cinture allacciate per gli scuolabus dal 2024, mantenere una distanza minima laterale di 1,5 metri nel momento in cui si tende a sorpassare una bicicletta, la fondazione di zone scolastiche da parte dei comuni in cui vige un limite di velocità di 30 km/h, il rallentamento del traffico attraverso apposite bande sonore o strisce pedonali rialzate fino all’altezza del marciapiede (tutte misure appositamente pensate per la sicurezza dei soggetti più deboli, e per questo esposti ai maggiori pericoli).

Vicina l’approvazione da parte dell’Aula di Montecitorio del nuovo Codice della Strada

La situazione, al momento, è questa che vi abbiamo sopra descritto: di passi in avanti veri e propri, in senso stretto, non ce ne sono, ma tutto lascerebbe pensare di essere molto vicini all’approvazione da parte dell’Aula di Montecitorio. La sicurezza stradale è importante, il nuovo Codice della Strada lo dimostra apertamente. Considerate pure il fatto che le distrazioni generate dall’utilizzo del cellulare alla guida è tra le maggiori cause di incidenti stradali: a volte, molte volte, è sufficiente la più piccola disattenzione per imbattersi in conseguenze disastrose, per non dire letali. Mettiamo al sicuro noi stessi e tutti quelli che ci circondano: in fondo basta munirsi di un kit vivavoce Bluetooth per poter comunque ricevere ed effettuare chiamate in sicurezza, tenendo al contempo le mani libere. Non vediamo proprio perché rischiare così tanto: la vita è una sola, non sprecatela per una semplice telefonata. Voi personalmente siete d’accordo con le nuove normative, o pensate che magari bastarebbe un briciolo di buon senso in più per vedere diminuire il numero di incidenti stradali? Lasciate un commento all’articolo attraverso il box qui sotto per farcelo sapere.